Ömer Fethi Gürer: Eksik Planlama Nedeniyle Patates Ve Soğanlar Çöp Oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eksik planlama nedeniyle patates ve soğanların çöp haline geldiğine dikkat çekerek, “Doğru bir planlama yapılıp, soğanların çillenmesi önlenseydi, markette soğan 20 lira yerine daha düşük fiyatta olacaktı” dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eksik planlama nedeniyle patates ve soğanların çöp haline geldiğine dikkat çekerek, “Doğru bir planlama yapılıp, soğanların çillenmesi önlenseydi, markette soğan 20 lira yerine daha düşük fiyatta olacaktı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates ve soğan üreticilerini ziyaret ederek, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Tarımda doğru planlama ve öngörünün önemini vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

“Patates ve soğan, evlerin olmazsa olmazı. Ama patateste de soğanda da üreticiler ürettiklerinden yeterli fayda sağlayamıyor. Patatesi üç lira civarında bir fiyatla satamıyor, soğanda da mevsimsel değişimlerle depoda ürün erken çillendiği için bu ürün ıskartaya çıktı. Böylece onlarca soğan çöp haline geldi. Bu artık hayvan yemi. 30-40 kuruşa satışı gerçekleşecek. Doğru bir planlama yapılıp, soğanların çillenmesi önlenseydi, markette soğan 20 lira yerine daha düşük fiyatta olacaktı.

“Tonlarca soğan niye çöp oluyor”

Ama üretiyoruz, ürettiğimizi değerlendiremiyoruz, üreticimiz sorun yaşıyor, vatandaş da pahalıya ürün alıyor. Bunu düzenlemesi gereken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öngörülebilen, planlanan bir üretim modeli. Deniyor ki ‘bu konuda çalışma yapıyoruz’. O zaman tonlarca soğan niye çöp oluyor?

“Soğanlar, soğan olma özelliğini yitirdi”

Mevsimsel olarak, geçtiğimiz yıl öne çeken hava olayları, iklim değişikliği olduğu için soğanlar depoda zamanından daha erken çillendi. Soğanlar, soğan olma özelliğini yitirdi."

Anka Haber Ajansı