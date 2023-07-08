Ömer Fethi Gürer: "En Düşük Memur Maaşı Asgari Ücretin En Az İki Buçuk Katı Olmalıdır"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifi görüşmelerinde söz alarak, "Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyor, çarşı pazar fiyatları uçtu. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıdaya erişim dahi zorlaştı, en büyük para birimi 200 liraya 1 kilo et alınamaz hâle geldi. En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 2 buçuk katı olmalıdır. Asgari ücret dört ayda bir güncellenmelidir ve asgari ücret artışı emekli ve memurla diğer çalışan kesimlere yansıtılma

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifi görüşmelerinde söz alarak, "Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyor, çarşı pazar fiyatları uçtu. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıdaya erişim dahi zorlaştı, en büyük para birimi 200 liraya 1 kilo et alınamaz hâle geldi. En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 2 buçuk katı olmalıdır. Asgari ücret dört ayda bir güncellenmelidir ve asgari ücret artışı emekli ve memurla diğer çalışan kesimlere yansıtılmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur maaşları ve bazı vergilerde artış öngören torba yasa teklifi görüşmelerinde söz alarak, ekonomik krizlerin neden olduğu sorunları sıraladı, çözüm önerilerini anlattı. Gürer şöyle konuştu:

"ASGARİ ÜCRET VE MEMURA KAŞIKLA VERİLEN ARTIŞLAR DA DAHA CEBE GİRMEDEN ERİDİ"

"Seçimden önce pembe tablolarla halktan oy alan AKP’nin, seçim sonrası zamlar ve de vergilerle sabit gelirliler başta olmak üzere tüm yurttaşların canına okuyor. Asgari ücret ve memura kaşıkla verilen artışlar da daha cebe girmeden eridi. Hatta alım gücü daha da düştü. Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyor, çarşı pazar fiyatları uçtu. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıdaya erişim dahi zorlaştı, en büyük para birimi 200 liraya 1 kilo et alınamaz hâle geldi. Bu torbada, kanun teklifinde en düşük memur maaşında bir artış hedefleniyor, yoksulluk sınırının altında bir ücret öneriliyor. En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 2 buçuk katı olmalıdır. Asgari ücret dört ayda bir güncellenmelidir ve asgari ücret artışı emekli ve memurla diğer çalışan kesimlere yansıtılmalıdır."

"VATANDAŞLAR BORÇLA YAŞAMAYA ÇALIŞIRKEN, YENİ ZAMLAR VE ACIMASIZCA VERGİLERLE HER GÜN DAHA DA YOKSULLAŞMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel krediyle kredi kartları borçları, 9-16 Haziran günleri arasında 7,5 milyar artarak 2 trilyon 160 milyar liraya yükselmiştir. Yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin ise 292 milyar lira artarak 1 trilyon 412 milyar liraya, kredi kartı borçlarının da 295 milyar büyüyerek 749 milyar liraya kadar çıkmıştır. Vatandaşlar borçla yaşamaya çalışırken, yeni zamlar ve acımasızca vergilerle her gün daha da yoksullaşma devam etmektedir. Motorlu taşıtlar vergisindeki artış, akaryakıta gelen zam, bakım servis ücretlerindeki artış, araç fiyatlarındaki vergilerle oluşan artış vatandaşı böyle giderse yaya bırakacaktır. Kolay vergi alınacak kalemler, KDV başta sürekli artış vatandaşın yaşamını zehreder boyutlara ermiştir.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRI ÜZERİNDE BİR MAAŞA ERMELİDİR"

Memur, işçi ve emekli için ücretlerde gerçek enflasyonla oluşan süreç gözetilerek artış sağlanmalıdır. Emekli intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Emekliler açlık sınırı üzerinde bir maaşa ermelidir. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Evi olmayan memur ve emekli için kira yardımı verilmelidir. Emeklilerden ilaç katkı payı kaldırılmalıdır.

"ZENGİN ZENGİNLEŞİYOR, YOKSUL DAHA DA YOKSULLAŞIYOR"

Ekonomik krizin tüm etkilerinin dar ve sabit gelirlilerin üzerine yıkılırken iktidarda israf alabildiğince sürüyor. Yoksuldan alıp varlıklılara daha çok devlet eliyle rant aktarılıyor. Zengin zenginleşiyor, yoksul daha da yoksullaşıyor.

"MEMURUN YAŞADIĞI YOKSULLAŞMAYI GÖRMEZDEN GELEREK ÜLKE YÖNETİLEMEZ"

Kiralardaki astronomik artışlar kiracı-ev sahibi kavgalarını arttırdı. Aileler dağılıyor. Vergide adalet sağlanmadan, sabit ve dar gelirlilerin yaşamı iyileştirilmeden, çiftçi, işçi, emekli, memurun yaşadığı yoksullaşmayı görmezden gelerek ülke yönetilemez. Taşeronda kalanlar kadro bekliyor, kadroları bir an önce verilmelidir. Stajyer ve çırakların işe başladığı gün emeklilik süreci işlemelidir.

"BAG-KUR'DA PRİM EŞİTLEMESİ YAPILMALIDIR"

BAĞ-KUR’da prim eşitlemesi yapılmalıdır. EYT'yle oluşan mağduriyetler giderilmeli, bir gün ile on yedi yıl emeklilikleri ötelenenlere çözüm getirmelidir. Emeklilikte adalet sağlanmalıdır."

Anka Haber Ajansı