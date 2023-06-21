Ömer Fethi Gürer, Evi Olmayan Emeklilere Ve Memurlara Kira Yardımı Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evi olmayan emeklilere ve memurlara kira yardımı yapılması için TBMM’ye iki ayrı kanun teklifi verdi. Gürer, “Kira, büyük bir külfete dönüştü. Bunları dikkate alarak, emekliler ve memurlar için kira yardımı yapılması yönünde iki ayrı kanun teklifimi TBMM Başkanlığı’na sundum. Bunun için, emeklilerde kendisine ait konutu olmayanların, kiracı olarak yaşamlarını sürdürenlerin kira bedellerinin üçte ikisinin devlet tarafından karşılanmasını, memurlarda ise 4 bin lira kir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evi olmayan emeklilere ve memurlara kira yardımı yapılması için TBMM’ye iki ayrı kanun teklifi verdi. Gürer, “Kira, büyük bir külfete dönüştü. Bunları dikkate alarak, emekliler ve memurlar için kira yardımı yapılması yönünde iki ayrı kanun teklifimi TBMM Başkanlığı’na sundum. Bunun için, emeklilerde kendisine ait konutu olmayanların, kiracı olarak yaşamlarını sürdürenlerin kira bedellerinin üçte ikisinin devlet tarafından karşılanmasını, memurlarda ise 4 bin lira kira yardımı yapılmasını önerdik” dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Evi olmayan emeklilere ve memurlara kira yardımı yapılması için TBMM’ye iki ayrı kanun teklifi verdiğini belirten Gürer, şunları söyledi:

“KONUTU OLMAYAN EMEKLİLERE KİRA BEDELİNİN ÜÇTE İKİSİ, MEMURLARA 4 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPILSIN”

“Kiralarda önemli artışlar meydana geldi. İktidar kiralarda her ne kadar yüzde 25 ile sınırlama getirdiğini açıklasa da bunun uygulanabilirliğiyle ilgili yaşanan sorunlar var. 10 bin liranın üzerindeki ev kirası artık olağanlaştı. Kira, büyük bir külfete dönüştü. Bunları dikkate alarak, emekliler ve memurlar için kira yardımı yapılması yönünde iki ayrı kanun teklifimi TBMM Başkanlığı’na sundum. Bunun için, emeklilerde kendisine ait konutu olmayanların, kiracı olarak yaşamlarını sürdürenlerin kira bedellerinin üçte ikisinin devlet tarafından karşılanmasını, memurlarda ise 4 bin lira kira yardımı yapılmasını önerdik. Bugün, büyük kentlerde özellikle memurların ev kiralarındaki artış nedeniyle daha farklı illere tayin istedikleri ve geçim sıkıntısı içine düştükleri görülüyor.

“ÇOK KESİMİN GELİRİ EV KİRASIYLA DENK DURUMDA”

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında yüzde 40’larda enflasyon açıklanmıştı. Oysa kiralarda üst sınır yüzde 25. Bu durumda evini kiraya veren ev sahibi ya kiracıyı istediği artışa zorla razı ediyor ya da evden çıkmaya zorluyor. Bugün, çok kesimin geliri ev kirasıyla denkleşmiş durumda. Bunun yarattığı mağduriyet katlanarak artıyor. Onun için hem ev sahibi-kiracı sorunlarının bu kadar derinleşmesi hem de kiralık ev bulmada yaşanan sorunlar dikkate alınarak, kendisine ait evi olmayan emekliye kira yardımı, ayrıca memurlara da 4 bin lira olarak belirlediğimiz kira yardımının yapılmasını Meclis’imizin takdirine sunduk. Siyasi iktidarın bu konuda bir düzenlemeye gitmesi de ihtiyaç durumunda. Hemen hemen her gün gelen zamlar, özellikle dar, sabit gelirli kesimin yaşamının sorunlu hale dönüşmesine yol açtı. Bu nedenle kira yardımının bir an önce gündeme alınmasını talep ediyorum.”

Anka Haber Ajansı