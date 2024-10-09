Ömer Fethi Gürer: Gıda İşletmelerinde Çalışan Yabancı Uyruklu Kişiler De Denetlenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlere karşı sürekli denetlenen yerler dışında kontrol dışı üretimin olduğu yerlerin de denetlenmesi gerektiğini söyledi. Gıda işletmelerinde, otel ve benzeri kuruluşlarda çok sayıda yabancı uyruklu ve kayıt dışı kişinin çalıştığına da dikkat çeken Gürer, bu kişilerin de sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlere karşı sürekli denetlenen yerler dışında kontrol dışı üretimin olduğu yerlerin de denetlenmesi gerektiğini söyledi. Gıda işletmelerinde, otel ve benzeri kuruluşlarda çok sayıda yabancı uyruklu ve kayıt dışı kişinin çalıştığına da dikkat çeken Gürer, bu kişilerin de sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş gıdalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürer, "'Bakanlığın yapmış olduğu açıklama kamuoyunda çok tartışıldı. Burada özellikle domuz etinin kebaba, köfteye, lahmacuna karıştırıldı konusu en önemli gündem maddesi haline geldi’’ dedi.

''Bundan sonra da taklit ve tağşiş yapanların üzerine şiddetle gidilmeli’’

Tarım ve Orman Bakanlığı’na geçmiş dönemlerde de taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunması çağrısı talebinde bulunduğunu hatırlatan Gürer, ''Bir yıldır bu konuda bir açıklama yapılmıyordu. Yapılan açıklamada ortaya çıkan durum, hem düşündürücü hem vahim. Bakanlık bu açıklamayı yaptı ama Tarım Kredi Yağ A.Ş ile muhafazakar olarak kendini tanımlayan ve iktidara yakın bir işletmenin de adı taklit ve tağşişe karıştı. Bakanlık bundan sonra gündelik olarak bu konuya açıklama yapacağını da ifade etti. Bundan sonra da taklit ve tağşiş yapanların üzerine şiddetle gidilmeli’’ diye konuştu.

''Daha sıkı denetimlere ihtiyaç var’’

Vatandaşların, taklit ve tağşiş ürünlere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerini bir güvence olarak gördüğünü ifade eden Gürer, "'Bu konuda daha önce belediyelerin yetkileri vardı. Çıkarılan düzenlemelerle yetkileri Bakanlığa alındı. Bakanlığın bu konuda kadrolarının yeterli olmadığı, işletme sayıları dikkate alındığında ortaya çıkar. Düzenli, sürekli denetlenen yerler dışında kontrol dışı üretimin de olduğu bir gerçek. Bunlarla ilgili de daha sıkı denetimlere ihtiyaç var. Neyi yediğimizi, ne içtiğimizi bilmediğimizi çoğu kez tekrarladım’’ dedi.

Gürer’den akciğer filmi ve portör muayenesi uyarısı

Açıklamasında, 2011 yılında çıkarılan kanun ve 2013 yılında çıkarılan yönetmelikle portör muayenesi ve akciğer filmi uygulamasının kaldırıldığını söyleyen Gürer, “Buradaki yetki işletmelere bırakıldı. Kişi hastalığı varsa ya da buna yönelik şüpheleri bulunuyorsa, gıda işletmelerinde, otelde ya da benzeri kuruluşlarda çalışıyorsa, bunların muayenesi ve takibi işverene bırakılmış duruma geldi. Denetim dışına kısmi de olsa çıkarıldı. Bu yerlerde çok sayıda yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Bunların önemli bir bölümü de kayıt dışı. Biz burada tüketici olarak kendi sağlığımızın sorun oluşturmaması için bu kişilerle ilgili denetim yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Bu soruyu soruyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Gürer, gıda işletmelerinde çalışan kişilere yeniden portör muayenesi ve akciğer filmi

Anka Haber Ajansı