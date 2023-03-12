Ömer Fethi Gürer: Tarım Kredi Kooperatifleri Marketinde Ramazan Kolisi, Bir Yılda 169 Liradan 320 Liraya Çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait bir marketten aldığı ramazan kolisinin fiyatının son bir yılda 169 liradan 320 liraya yükseldiğini belirterek, “Gıda enflasyonu devam ediyor. Sabit gelirli ve dar gelirliler, ramazan ayını çok zor geçirecek” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait bir marketten aldığı ramazan kolisinin fiyatının son bir yılda 169 liradan 320 liraya yükseldiğini belirterek, “Gıda enflasyonu devam ediyor. Sabit gelirli ve dar gelirliler, ramazan ayını çok zor geçirecek” dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde ürünlerin ucuz olduğunu söylemesine rağmen, fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’e yakın oranlarda arttığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait bir marketten aldığı ramazan kolisinin içindeki ürünlerin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılkı fiyatlarını kıyaslayan Gürer, 2018 yılında 49 lira olan ramazan kolisi fiyatının geçen yıl 169 liraya, bu yıl 320 liraya çıktığını belirtti. Gürer, fiyat kıyaslaması yaptığı ramazan kolisinde birer kilo bulgur, nohut, pirinç, mercimek, şeker, un, yarım kilo çay, bir litre ayçiçeği yağı, iki adet makarna, iki adet çorba, bir paket tuz ile 830 gram salça bulunduğunu belirtti.

Gürer, “Gıda enflasyonu devam ediyor. Sabit gelirli ve dar gelirliler, ramazan ayını çok zor geçirecek. AKP Genel Başkanı’nın sabit fiyat anlatısı, rafta zam olarak sırıtıyor” dedi.

Anka Haber Ajansı