Ömer Fethi Gürer: “Tarım Sektöründe İstihdam 115 Bin Kişi Azaldı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mevsim etkisinden arındırılmış tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 115 bin kişi azaldı. Bu 115 bin kişinin 101 bini kadınlardan oluşurken geriye kalan 14 bini ise erkeklerden oluştuğu açıklandı. Kadın istihdamında ciddi düşüş iyi irdelenmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mevsim etkisinden arındırılmış tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 115 bin kişi azaldı. Bu 115 bin kişinin 101 bini kadınlardan oluşurken geriye kalan 14 bini ise erkeklerden oluştuğu açıklandı. Kadın istihdamında ciddi düşüş iyi irdelenmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamayla 2023 yılının ilk çeyreğinde tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının bir önceki çeyreğe göre 115 bin kişi azalmasına dikkat çekti. Gürer'in yaptığı açıklama şöyle:

"115 BİN KİŞİNİN 101 BİNİ KADINLARDAN OLUŞUYOR"

"TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 115 bin kişi azaldı. Bu 115 bin kişinin 101 bini kadınlardan oluşurken geriye kalan 14 bini ise erkeklerden oluştuğu açıklandı. Kadın istihdamında ciddi düşüş iyi irdelenmelidir. Kadınların kırsala dönüşü ve kırsalda tarımsal üretimin içinde yer alan kadının SGK priminin devlet tarafından karşılanması teşvik edici olacaktır. Tarım işçisi olmadan öte üretici kadınlar ile tarımda yeni bir sürece kapı açılabilir. Kadın çiftçi ve besici ile tarım yeni bir sürece taşınması olasıdır. Kadınların tarımsal üretimin içinde istihdam edilmelerini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi için daha çok proje ve desteğe gereklilik vardır.

"YÜKSEK SİGORTA TUTARLARI TARIMDA GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI TEŞVİK ETMEKTEDİR"

Özellikle kırsal bölgelerde tarımla uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması ve böylece kırsal alana dönüşün teşvik edilmesi gerekmektedir. Bugün tarım sektöründe çalışanların BAĞ-KUR sigortası prim tutarı 3 bin 957 TL'dir. Yüksek sigorta tutarları tarımda güvencesiz çalışmayı teşvik etmektedir. Bu durum kırsal bölgelerde yaşayan insanların şehirlere göç etmesine ve tarımsal üretimin sürekliliği için tehlike oluşturmasına yol açmaktadır. Küçük aile tipi işletmeler tarımsal üretimin içinde önemli bir paya sahiptirler. Bu sebeple kırsalda küçük aile tipi işletmelerin varlığı ve devamlılığı önemlidir. Ancak son dönemlerde kırsal bölgelerin göç vermesiyle küçük aile tipi işletmelerde azalma görülmektedir. Diğer yandan, ülkemizde kırsal bölgelerde tarımla uğraşan kesimin yaş ortalamasının 58 ve üstü olduğu da düşünüldüğünde, tarımla uğraşan nüfusun gençleştirilmesi gerekmektedir. Bu da kadın ve genç nüfusun tarımsal üretimin içinde yer almasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak kadın ve gençlere destek sağlanması ile kırsalda aile tipi işletmelerin artmasının da yolu açılmış olacaktır."

Anka Haber Ajansı