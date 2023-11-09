Ömer Fethı Gürer: "Tüm Kamuda Sağlık Çalışanlarını Taşeron Uygulamasından Kurtarıp Kamu Kadrolarına Alın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Otel gibi hastaneleriniz var ama içinde yeterli doktor ve çalışan yok. Niğde'de tıp fakültesi var, üniversite hastanesi yok. Hastane yatak sayısı Niğde'de nüfusa oranlarsak artmadı, yerinde sayıyor. Hastane bilgi işlem, radyoloji, laboratuvar, kiralık araç şoförleri, yemekhane, sosyal tesis çalışanları teşeronda bırakıldı, bunlara kadro verilmiyor. Tüm kamuda sağlık çalışanlarını taşeron uygulamasından kurtarıp kamu kadrolarına alın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Otel gibi hastaneleriniz var ama içinde yeterli doktor ve çalışan yok. Niğde'de tıp fakültesi var, üniversite hastanesi yok. Hastane yatak sayısı Niğde'de nüfusa oranlarsak artmadı, yerinde sayıyor. Hastane bilgi işlem, radyoloji, laboratuvar, kiralık araç şoförleri, yemekhane, sosyal tesis çalışanları teşeronda bırakıldı, bunlara kadro verilmiyor. Tüm kamuda sağlık çalışanlarını taşeron uygulamasından kurtarıp kamu kadrolarına alın" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Görüşmelerde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özetle şunları söyledi:

"TÜM KAMUDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TAŞERON UYGULAMASINDAN KURTARIP KAMU KADROLARINA ALIN"

"Otel gibi hastaneleriniz var ama içinde yeterli doktor ve çalışan yok. Niğde'de tıp fakültesi var, üniversite hastanesi yok. Hastane yatak sayısı Niğde'de nüfusa oranlarsak artmadı, yerinde sayıyor. Doktorlar, hemşireler özveri ile çalışıyor ama yeterli kadro olmaması sorunları da artırıyor. Hastane bilgi işlem, radyoloji, laboratuvar, kiralık araç şoförleri, yemekhane, sosyal tesis çalışanları taşeronda bırakıldı, bunlara kadro verilmiyor. Tüm kamuda sağlık çalışanlarını taşeron uygulamasından kurtarıp kamu kadrolarına alın.

"ECZANELERDE İLAÇ TEMİNİNDE SORUNLAR DEVAM EDİYOR"

Atama bekleyen binlerce insan sizden gelecek olumlu bir haber bekliyor. ASM çalışanları ve aile hekimleri kamu personeli olarak nitelendirilmesine rağmen, kamu kurumlarında çalıştıkları halde kamu dışı çalışan olarak sınıflandırılıyor. Aile sağlık çalışanları ve aile hekimlerinin en önemli sorunu iş güvencesi, bu anlamda düzenlemeler sağlanmalı. Eczanelerde ilaç temininde sorunlar devam ediyor."

"SARAYDA YANAN IŞIĞI, KULLANILAN UÇAĞI ANLATIYORUZ AMA İŞ BURADAN BAŞLAR"

Ayrıca Gürer, bütçe sunumun kitapçığını göstererek Bakan Koca'ya hitaben, "Mehmet Şimşek buraya geldi, israf bitiyor, dedi. Onun için de emekli olana 5 bin lirayı verdi çalışandan emekli ikramiyesini bile esirgedi. Saydım 136 tane şöyle sayfa var. Şunlara ne gerek var, bu fuzuli israf. Bu kadar masraflı bir çalışma yerine, eğer birileri bu işten para kazanmıyorsa, bana gelsinler yarı fiyatına yardımcı olayım bunun yarıısna bunu basma şansı var. Bu tür israfları önce sizden başlamalı. Sarayda yanan ışığı, kullanılan uçağı anlatıyoruz ama iş buradan başlar" dedi.

Anka Haber Ajansı