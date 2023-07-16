Ömer Fethi Gürer: “Yem Fiyatındaki Artış Durmadıkça Süt Fiyatı Artar”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, besiciliğin en önemli giderlerinden olan yeme son 8 ay içinde beş kez zam geldiğine dikkat çekerek, Ulusal Süt Konseyi’nin 11 lira 50 kuruş olarak açıkladığı çiğ süt alım fiyatının yeterli olmadığını söyledi. Gürer, “Gerekirse yemi sübvanse etmeliyiz. Aksi halde yem fiyatı düşmez, yem fiyatı yüksek olunca raftaki fiyatta yükselir. Raftaki fiyat ne kadar yükselirse yükselsin, üretici kâr etmez, tüketici de ucuza ürün bulamaz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, besiciliğin en önemli giderlerinden olan yeme son 8 ay içinde beş kez zam geldiğine dikkat çekerek, Ulusal Süt Konseyi’nin 11 lira 50 kuruş olarak açıkladığı çiğ süt alım fiyatının yeterli olmadığını söyledi. Gürer, “Gerekirse yemi sübvanse etmeliyiz. Aksi halde yem fiyatı düşmez, yem fiyatı yüksek olunca raftaki fiyatta yükselir. Raftaki fiyat ne kadar yükselirse yükselsin, üretici kâr etmez, tüketici de ucuza ürün bulamaz” dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı yeni çiğ süt alım fiyatını değerlendirdi. Gürer, şunları kaydetti:

“Küçük işletmelerin sütü saklama olanağı yok. Sağım sonrası hemen elden çıkması gerekir ve köylerde bulunan aracılar bu çiğ sütleri toplar. Süt fiyatı düşük kalınca çok sayıda süt inekçiliği yapan, ineğini kesime verdi. Düveler bile kesime gitti, bir düve ile oluşacak 3-5 yavru olasılığı da ortadan kalktı. Böyle olunca ithal hayvan getiriliyor. İthal hayvan geldiği zaman, üreticinin sattığı hayvanın yerine aynı fiyatla yenisini alma şansı olmadığı için ahırlar boşalıyor. Şu anda köylerde ahırların çoğu boşaldı.

“AİLE TİPİ İŞLETMELERİN İÇİNDE BULUNDUĞU OLUMSUZLUKLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMADAN BU ALANDAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ”

Ulusal Süt Konseyi’nin kendi internet sitesinde bile 1 litre sütün maliyetini 10,5 lira olarak gösterdiğini belirten Gürer, şöyle devam etti:

“Bu durum, şu anlama geliyor; ‘sütün maliyeti 10,5 lira, ama sen bize 8,5 liradan ver’. Böyle olunca da üretici, üretim yapamıyor. Burada esas olan, küçük aile tipi işletmelerin sorunudur. Küçük aile tipi işletmelerin içinde bulunduğu olumsuzluklar çözüme kavuşturulmadan bu alandaki sorunlar çözülemez, böylece ne üreticini de tüketicinin beklentisi karşılanabilir.

“1 LİTRE SÜTE KARŞILIK EN AZ 1,5 KİLO YEM ALANIBİLMELİ”

Yem gideri ile süt geliri arasındaki denge sağlanamaz ise sıkıntı büyür. 1 litre süt ile 1,5 kilogram yem alınabilmeli, aksi takdirde üretici zarar eder. Böyle olunca da hayvanlar kesime gider. Hayvan sayısı azalır.”

“YEM İTHAL ETMEK YERİNE KENDİMİZ ÜRETMELİYİZ”

Yem giderleri düşürülmediği sürece süt üreticisinin de tüketicinin de mağduriyet yaşamaya devam edeceğini belirten Gürer, “Yem fiyatlarının düşürülmesi için üreticinin desteklenmesi gerekir. Geçen yıl 13 milyon tona yakın yem ithal etmişiz. İthalat yerine kendi üreticimize yem ürettirmeliyiz. Gerekirse yemi sübvanse etmeliyiz. Aksi halde yem fiyatı düşmez, yem fiyatı yüksek olunca raftaki fiyatta yükselir. Raftaki fiyat ne kadar yükselirse yükselsin, üretici kâr etmez, tüketici de ucuza ürün bulamaz” dedi.

Anka Haber Ajansı