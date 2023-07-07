Ömer Fethi Gürer’den Mtv'nin Artırılmasına Tepki: "Vatandaşı Böyle Giderse Yaya Bırakacaktır"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifindeki motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesiyle ilgili “MTV’ye gelen artış, akaryakıta gelen zam, bakım servis ücretleri, vatandaşı böyle giderse yaya bırakacaktır. Kolay vergi alınacak kalemler, KDV başta olmak üzere sürekli artış vatandaşın yaşamının zehreden boyutlara gelmiştir. İşçi ve emekli için ücretler gerçek enflasyon ile oluşan süreçler gözetilerek olmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifindeki motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesiyle ilgili “MTV’ye gelen artış, akaryakıta gelen zam, bakım servis ücretleri, vatandaşı böyle giderse yaya bırakacaktır. Kolay vergi alınacak kalemler, KDV başta olmak üzere sürekli artış vatandaşın yaşamının zehreden boyutlara gelmiştir. İşçi ve emekli için ücretler gerçek enflasyon ile oluşan süreçler gözetilerek olmalıdır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin “memurlara zam müjdesi” olarak duyurduğu, ancak vergilerin yükseltilmesinin yanı sıra ek vergiler de getiren 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin seçimden önce verdiği sözleri unuttuğunu ve yurttaşlara verdiği maaş artışlarını zamlarla geri aldığını vurgulayarak, “En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 2,5 katı olmalıdır. Asgari ücret 4 ayda bir güncellenmelidir. Asgari ücret artışı emekli ve memur ile diğer çalışan kesimlere yansıtılmalıdır. Vatandaş enflasyona ezilmekten öte boğazı sıkılmaya başlandı” dedi.

Gürer, teklifte motorlu taşıtlar vergisindeki artışın yanı sıra akaryakıt ve benzeri kalemlere gelen zamları eleştirerek, “MTV’ye gelen artış, akaryakıta gelen zam, bakım servis ücretleri, vatandaşı böyle giderse yaya bırakacaktır. Kolay vergi alınacak kalemler, KDV başta olmak üzere sürekli artış vatandaşın yaşamının zehreden boyutlara gelmiştir. İşçi ve emekli için ücretler gerçek enflasyon ile oluşan süreçler gözetilerek olmalıdır” diye konuştu.

Gürer, AKP’nin seçimden önce gaz, petrol ve TOGG müjdeleri verdiğini belirterek, “Seçimden önce TOGG gezdirildi. Biz dedik ki vatandaşa ‘TOGG çok güzel bir şey, elinize ve emeğinize sağlık ama bizim anlayışımız bu TOGG’u size aldırabilmek’. Ama sizin anlayışınız, gezdirdiniz, gördünüz. Hatta bir tanesi de amuda kalktı Niğde’de. Vatandaşa dedim ki ‘Senin evine gidecek dolmuş paran yok. TOGG geldi diye bayram yapıyorsun’. Bu süreçte vatandaş görsün ki, seçimden önce TOGG, seçimden sonra zam ve vergi” dedi.

Anka Haber Ajansı