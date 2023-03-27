CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dinlediği kuruyemişçi, “Bu sene leblebi bile lüks. Çekirdek 65 lira. Limon tuzu 10 liraydı. Bu sene satışı 95 lira oldu. Evimizi, arabamızı satıp limon tuzu alsaydık, yani 1 milyon liraya limon tuzu alsaydım benim bu sene 10 milyon lira karım vardı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dinlediği kuruyemişçi, “Bu sene leblebi bile lüks. Çekirdek 65 lira. Limon tuzu 10 liraydı. Bu sene satışı 95 lira oldu. Evimizi, arabamızı satıp limon tuzu alsaydık, yani 1 milyon liraya limon tuzu alsaydım benim bu sene 10 milyon lira karım vardı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de kuruyemiş esnafını ziyaret etti. Kuruyemişçi, şunları söyledi:

“Geçen sene kahve satışımız gayet iyi ve güzeldi. Alış fiyatımız ve satış fiyatımız, halka yani yoksul ve iyi durumda olan kesim… Herkese hitap edecek durumdaydı. Şu an 180 TL’ye Türk kahvesi satıyoruz. Üstelik bir de alışımız var. Elektriği, yol giderlerimiz… Bundan dolayı talebimiz düşüşte.”

Kuruyemişçi, Gürer’in “Kahvede bir fincan kahve ne kadar?” sorusu üzerine; “Bir fincan kahve 30 lira” dedi. Esnaf, yine Gürer’in sorusuna karşılık olarak geçen yıl bir fincan kahvenin 10 lira olduğunu belirtti.

Gürer, “Yani artık kahve içmek lüksün de lüksü oldu” dedi.

Kuruyemişçi, ayrıca; “Bu sene leblebi bile lüks. Çekirdek 65 lira. O lüks. Ya da limon tuzu 10 liraydı, bu sene satışı 95 lira oldu. Evimizi, arabamızı satıp limon tuzu alsaydık, yani 1 milyon liraya limon tuzu alsaydım benim bu sene 10 milyon lira karım vardı. Limon tuzunu 8 liraya alıp 15 liraya satıyorduk. Bu sene 75’e alıp 95’e satıyoruz. Vatandaş artık turşuda, salçada bir kilo satarken şimdi 250 gramlık satıyoruz” dedi.

Esnaf, “Elektriğe yetişemiyorum, kiraya yetişemiyorum. Bir senelik evliyim. Çocuk yapmaya korkuyorum. Eşim anaokulu öğretmenliğini bitirdi, şu an evde. Ya da benimle beraber çalışıyor burada” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı