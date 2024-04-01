Ömer Günel: “Bu Seçimin Tek Kaybedeni ‘Şer İttifakı’dır. Kazanan Kuşadası Oldu”

Ömer Günel: “Bu Seçimin Tek Kaybedeni ‘Şer İttifakı’dır. Kazanan Kuşadası Oldu”

Netleşen sonuçlara göre yeniden Kuşadası Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP’li Ömer Günel, “Kuşadalılar kendisine hizmet edeni bilir. Bu seçimin tek kaybedeni ‘şer ittifakı’dır. Kazanan Kuşadası oldu” dedi.

Netleşen sonuçlara göre yeniden Kuşadası Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP’li Ömer Günel, “Kuşadalılar kendisine hizmet edeni bilir. Bu seçimin tek kaybedeni ‘şer ittifakı’dır. Kazanan Kuşadası oldu” dedi.

Kuşadası’nda CHP tarafından ikinci kez aday gösterilen ilk Belediye Başkanı Ömer Günel, netleşen sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinin galibi oldu. 102 bin 44 seçmenin oy kullandığı Kuşadası’nda aldığı yüzde 42,41’lik oy oranı ile ipi bir kez daha göğüslemeyi başaran Başkan Günel’in zaferi kentte coşku yarattı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından parti binası önünde toplanan binlerce hemşehrine, şu sözlerle seslendi:

“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda önümüzdeki 5 yıl boyunca sevgiyi ve mutluluğu hep beraber büyütüp çoğaltacağız. Vefayı, kendisine ve bu güzel kente hizmet edeni çok iyi bilen, Cumhuriyet sevdalısı Kuşadalı hemşehrilerim ‘şer ittifakı’nı değil, hizmet ittifakını seçti. İftiracıları ve kumpasçıları sandığa gömerek gereken cevabı ve mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak elde ettiğimiz zaferle biz de halkımızın verdiği mesajı aldık. Ülkemizi ve kentimizi çok güzel günler bekliyor.”

Anka Haber Ajansı

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