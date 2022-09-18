Ordu'da Yurt Ve Ev Bulamayan Öğrenciler, Otellerde Misafir Ediliyor

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için girişimde bulundu. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan üniversite öğrencileri, valiliğin kiraladığı otellerde misafir ediliyor.

Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki işlemleri süren ve kiralık ev bulamayan öğrencileri otellerde misafir ediyor. Eğitim için kente gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, valiliğe başvurarak, otellerde misafir edilmeye başlandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, babasıyla Nevşehir'den Ordu'ya gelen, Ordu Üniversitesi (ODÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Muhammet Fatih Güleç'i, Açık Kapı'da karşılayıp sohbet ederek, "Devletimizin katkılarıyla İçişleri Bakanlığı'mız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın koordinesinde bu yıl yurt kapasiteleri arttırıldı. Yedekte olan ya da evde kalmak isteyen öğrencileri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ediyoruz. Devletimiz her daim onların yanında" diye konuştu.

'ÇOK MEMNUN OLDUK'

Misafir edilen öğrencilerin sayısı ise bugün itibarıyla 137'ye ulaştı. Böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Muhammet Fatih Güleç, "Çok memnun olduk. Çok güzel bir uygulama. Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel, yurt çıkıncaya kadar bizleri misafir ediyor. Devletimizin şefkatini Sayın Valimiz bizlere gösterdi. Allah razı olsun" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı