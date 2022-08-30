Ordu'daki Kazada Yaralılardan 15'i Taburcu Oldu

Ordu'daki Kazada Yaralılardan 15'i Taburcu Oldu

ORDU'nun Ulubey ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı cipin karşı yönden gelen minibüse çarptığı kazada yaralanan 17 kişiden 15'i taburcu edildi.

Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ulubey ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı cipin karşı yönden gelen minibüse çarptığı kazada yaralanan 17 kişiden 15'i taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tahsin Çakar'ın (32), yola çıkan köpeğe çarpamamak için direksiyonunu kırdığı 34 BRL 060 plakalı cip, karşı şeride geçip Fahri Kaya (59) yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsüne yandan çarptı. Devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte yolcular N.Ç., K.Ç., Y.Ç., F.Ç., S.G., Y.K., E.K., Z.Ç., M.İ., T.G., N.S., A.S., E.S., L.E. ve R.T. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan tedavileri tamamlanan 15 kişi taburcu edildi. Vücudunda kırıkları olan T.G. ile M.İ.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Ordu'daki Kazada Yaralılardan 15'i Taburcu Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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