Orhan Sarıbal: 20 Bin Çiftçi Emekli Olamıyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin yaptığı denetimlere göre bazı ziraat odalarında çiftçilerin ziraat odaları kayıt defterinde görünmemesi nedeniyle, sadece ziraat odalarının kayıt defterinde olan çiftçinin geçmiş haklarını yok sayarak onların emekli edilmemesi. En fazla 20 bin kişiden bahsediliyor. Bir mağduriyetten bahsediyoruz. Emeklilik hakkı verilecek dendiğinde bu çiftçilerin çoğu traktörünü sattı, geriye dönük ödeme için borcu kimi bankadan kredi aldı,

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin yaptığı denetimlere göre bazı ziraat odalarında çiftçilerin ziraat odaları kayıt defterinde görünmemesi nedeniyle, sadece ziraat odalarının kayıt defterinde olan çiftçinin geçmiş haklarını yok sayarak onların emekli edilmemesi. En fazla 20 bin kişiden bahsediliyor. Bir mağduriyetten bahsediyoruz. Emeklilik hakkı verilecek dendiğinde bu çiftçilerin çoğu traktörünü sattı, geriye dönük ödeme için borcu kimi bankadan kredi aldı, kimi tefeciden borçlandı emekli olacaklar diye. Her konuda çiftçilik yaptıklarını ispatlayacak belge var ellerinde. Bizi izleyen, gözleyen, halka anlatana kameralar farkında, iktidar farkında değil. Çünkü onların işine öyle geliyor. Emekli etmemek için her şeyi yapıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM'de basın toplantısı yaptı. Sarıbal şunları söyledi:

"Bugün TBMM'de bir araştırma önergesi talebi vardı. Türkiye'de bazı yerlerde çiftçilik yapan üreticilerin emekli olamaması ya da emekli olacağız diye yola çıkıp emekli olmayıp yaşadıkları mağduriyet. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin yaptığı denetimlere göre bazı ziraat odalarında çiftçilerin ziraat odaları kayıt defterinde görünmemesi nedeniyle, sadece ziraat odalarının kayıt defterinde olan çiftçinin geçmiş haklarını yok sayarak onların emekli edilmemesi.

Daha net olsun diye şöyle söyleyeyim: "Ben çiftçiyim, ziraat odasına kayıt oluyorum ama bir kanun çıkıyor, noterden onaylansın diye." Bir grup çiftçinin, ziraat odasına kayıtlı olmasına rağmen noter onayı olmadığı için eski hakları yok oluyor ve SGK noter tasdikini baz aldığı için ondan önceki çitfçilik yapma hakları yok sayılıyor. Sayısı da belli değil; 10 bin midir, 15 bin midir? En fazla 20 bin kişiden bahsediliyor. Bir mağduriyetten bahsediyoruz. Emeklilik hakkı verilecek dendiğinde bu çiftçilerin çoğu traktörünü sattı, geriye dönük ödeme için borcu kimi bankadan kredi aldı, kimi tefeciden borçlandı emekli olacaklar diye.

2021’den bu yana borçlarını ödediler. Peki bu çiftçiler üretime devam ediyor mu? Ediyor. Toptancı hallerine ürün gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar. Ürünleri halde satıldıktan sonra stopajları ve vergileri kesilip çiftçi olarak kayıt altındalar mı? Kayıt altındalar. ÇKS’ye dahiller mi? Dahiller. Bakanlık bunlara destek vermiş mi? Vermiş. Daha ne yapsınlar? Her konuda çiftçilik yaptıklarını ispatlayacak belge var ellerinde. Bizi izleyen, gözleyen, halka anlatana kameralar farkında, iktidar farkında değil. Çünkü onların işine öyle geliyor. Emekli etmemek için her şeyi yapıyor. EYT'de de yapmıştı aynı şeyi, 2,5 milyon insan emekli olabildi. Peki 20 bin çiftçinin kusuru, günahı ne?"

Anka Haber Ajansı