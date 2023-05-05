CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Ciddi bir değişim talebi var. Özellikle küçük esnaf. Küçük esnaf artık bu sürecin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Çiftçinin büyük bir kısmı, 'biz artık perişanız, bu borçları ödeyemeyeceğiz durumdayız' diyerek tamamen değişimden yanalar” dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Ciddi bir değişim talebi var. Özellikle küçük esnaf. Küçük esnaf artık bu sürecin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Çiftçinin büyük bir kısmı, "biz artık perişanız, bu borçları ödeyemeyeceğiz durumdayız" diyerek tamamen değişimden yanalar” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yurttaşların ciddi bir değişim talebi olduğunu dile getirdi. Bursa’da özellikle kendi seçim bölgesi olan 2. bölgede seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Sarıbal, şunları söyledi:

“Bursa'da özellikle Bursa'nın 2. bölgesinde seçim çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Sokak çalışmaları yapıyoruz, esnafımızla, halkımızla. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz, hemşehri dernekleri başta olmak üzere. Ayrıca toplumun; kanaat önderleri dediğimiz, önemli isimlerle bir araya geliyoruz. Görsel olarak ve araçlarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu seçimin çok önemli bir tarafı var. O da şu, gönüllüler çok fazla. Başka illerden desteğe gelen arkadaşlarımız var. Yani seçim sürecinde kullanabileceğimiz bütün alanları, bütün seçim ortamını değerlendirmeye çalışıyoruz.”

"EN BÜYÜK PROBLEM EKONOMİK VE SİYASİ"

Saha çalışmalarını yürütürken yurttaşlarla yaşanan diyaloglarda en çok ekonomiden şikâyet edildiğini ifade eden Sarıbal, tabanda ciddi bir değişim talebi olduğunu dile getirdi. Sarıbal sözlerine şöyle devam etti:

“Çok net söyleyebilirim ciddi bir değişim talebi var. Özellikle küçük esnaf. Küçük esnaf artık bu sürecin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Çiftçinin büyük bir kısmı, "biz artık perişanız, bu borçları ödeyemeyeceğiz durumdayız" diyerek tamamen değişimden yanalar. Yani toplumda çok net bir değişim talebi var ama bu iki şekilde. Bir ekonomik, iki, artık bu ülkede uyguladığı siyaset dili ve yöntemi. Yani insanlar bu ülkede hiçbir şeye güvenemeyeceğini söylüyorlar. Kamu kurumlarına güvenleri kalmamış, iktidarın kötü dilinden çok rahatsızlar. Elbette ekonomik olarak da pazar çok pahalı. ‘Pazar fiyatlarını indirin, biz bu rakamlarla ne yapacağız" diyorlar. Ev sahibi diyor ki, "benim dairemin değeri 2 milyon, ben 2 bin liraya kiraya vermişim, yüzde 25 kira artışı. Beş yıl önce benim kiram bir asgari ücretti, şimdi benim kiram bir asgari ücretin yarısı bile değil’. Öbür taraftan da ev kiracısı, ‘ben 8 bin 500 lira asgari ücret alıyorum, bunun 3-4 bini kira, ben bu parayla çocuğuma ekmek bile alamayacak duruma geldim’. O yüzden bütünüyle en büyük problem ekonomik ve siyasi. Yani demokratik yani hukuki düzen ve pahalılık, ekonomik düzen."

"MİLLETVEKİLİ SAYISI 9’A ÇIKACAK"

CHP’nin 5 milletvekilinin bulunduğu Bursa’da seçim sonuçları için öngörülerde bulunan Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

“1. bölgede 5 milletvekili görünüyor. Anketlerin açıklamalarını görüyoruz ama çok net öyle anketler var ki, gerçekten o kadar bariz manipülasyonlar var ki bunu çok net görüyoruz. O yüzden birinci bölgede Millet İttifakı'nın, CHP’nin bölümünden bahsediyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden Saadet Partili arkadaşlarımız var. Gelecek Partili arkadaşlarımız var ama bütünü de Cumhuriyet Halk Partisi listesi. 1. bölgede 5, 2. bölgede 4 milletvekili şu anda tabanda, halkla bire bir olan ilişkilerimizde onların dile getirdikleri ve söylediklerinden bu rakamı görebileceğimizi düşünüyorum."

Anka Haber Ajansı