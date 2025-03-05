Orhan Sarıbal: “Depremzedelerin Tarım Arazileri, Acele Kamulaştırma Kararı İle Gasbedildi”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde “acele kamulaştırma” kararıyla depremzedelere yeni bir mağduriyet yaşatıldığını belirterek, "Bu açıkça mülkiyet hakkının gasbıdır" dedi. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacaklarını kaydeden Sarıbal, "İkizce halkı yalnız değildir, mücadelesinde yanındayız" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde “acele kamulaştırma” kararıyla depremzedelere yeni bir mağduriyet yaşatıldığını belirterek, "Bu açıkça mülkiyet hakkının gasbıdır" dedi. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacaklarını kaydeden Sarıbal, "İkizce halkı yalnız değildir, mücadelesinde yanındayız" ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gönderdiği tebligatlarla depremzedelerin tapulu arazilerin Hazine adına tescil edildiğini belirtti. “Bu açıkça mülkiyet hakkının gasbıdır” diyen Sarıbal, uygulamanın Anayasa’ya ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Sarıbal, Anayasa’nın 35’inci maddesinde mülkiyet hakkının güvence altına alındığını hatırlatarak, hükümetin bu uygulamasının hiçbir kamu yararı taşımadığını belirtti.

“Bu tarım arazileri, düşük bedellerle Hazine’ye devrediliyor”

Deprem konut projesi bahanesiyle yapılan kamulaştırmanın asıl amacının rant yaratmak olduğunu kaydeden Sarıbal, “Bu tarım arazileri, düşük bedellerle Hazine’ye devrediliyor. Halk üretimden koparılıyor, rant uğruna mağdur ediliyor. Üstelik bu alanların büyük bir bölümü fay hattı üzerinde. Bilimsel verileri yok sayarak burada yapılaşma için ısrar etmek, deprem felaketinden ders alınmadığını gösteriyor” dedi.

Sarıbal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılında yayımladığı, “Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Araştırma Projesi Raporu’na” göre, kırsal ekonomilerin korunması ve tarım arazilerinin sürdürülebilir kalkınma stratejileriyle desteklenmesi gerektiğini hatırlatarak, hükümetin kendi politikalarıyla çeliştiğini ifade etti. Sarıbal, şöyle konuştu:

“Depremzedeleri açlığa ve göçe mahkum eden bu uygulama, hangi kamu yararıyla açıklanabilir”

“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, tarım arazilerinin korunması gerektiğini söylüyor. Ancak İkizce’de üretimle geçinen yurttaşların toprakları gasp ediliyor. Depremzedeleri açlığa ve göçe mahkum eden bu uygulama, hangi kamu yararıyla açıklanabilir?

Deprem sonrası hızla çevrelenen İkizce Mahallesi’nde altyapı sorunları, yol ve su problemleri çözülmeden, halkın üzerine bir de kamulaştırma kıskacı getirilmesi kabul edilemez. Devletin asli görevi, halkı yerinden etmek değil, mağdurları yerinde güçlendirmektir. Ancak şu an yapılan, TOKİ eliyle rantın meşrulaştırılmasıdır. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız. İkizce halkı yalnız değildir, mücadelesinde yanındayız.”

Anka Haber Ajansı