Orhan Sarıbal'dan Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama: "Bu Yasayla Köpek Cinayeti Sağlanacak"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Elbette hayvanların insanlara saldırmasını kesinlikle kabul etmiyoruz, elbette buna dair onlarca örnek de var. Bunlar bizim için üzüntü verici, rahatsız edici ama bütün bu sorunları gidermenin yöntemi hayvan, köpek cinayeti değildir. Bu yasayla köpek cinayeti sağlanacak" dedi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Elbette hayvanların insanlara saldırmasını kesinlikle kabul etmiyoruz, elbette buna dair onlarca örnek de var. Bunlar bizim için üzüntü verici, rahatsız edici ama bütün bu sorunları gidermenin yöntemi hayvan, köpek cinayeti değildir. Bu yasayla köpek cinayeti sağlanacak" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıbal, konuşmasına "Üzgünüz. Zonguldak'tan aldığımız bir haber maden ocağında bir göçük var. Göçükte bir işçi şu anda kurtarılmaya çalışılıyor. Bu göçükten işçimizin sağ salim çıkmasını diliyoruz" diyerek başladı.

Ülkenin enteresan bir süreçten geçtiğini söyleyen Sarıbal, hayvan hakları kanunu teklifinin, vergi paketi ve emekli maaşlarına ilişkin teklifin Meclis'e sunulduğunu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin gelecek yasama yılına ertelendiğini anımsattı.

Sarıbal, "Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri olan emekli maaşları komik bir ücret artışı, bir lütufmuş gibi onların bir hakkı, hakkaniyeti, devlete 25-30 yıl verdirdikleri verginin kendilerine açlık ücreti olarak dönmesi konuşulmasın diye sosyal medya ve bu mecralar ne yazık ki hayvan hakları kanunu üzerinden manipüle edildi, edilmeye devam ediliyor. Öncelikle emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücrete kavuşturulması, bu ücretin açlık ücreti olduğunu, sefalet ücreti olduğunu paylaşmak isteriz. 12 bin 500 liranın kimseye bir faydası yok. Tam tersi inciten, yaralayan ve onur kırıcı bir ücret olduğunu bir kez daha buradan paylaşalım" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunları gidermenin yöntemi hayvan, köpek cinayeti değildir"

Sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifini de eleştiren Sarıbal, şöyle konuştu:

"2020'de bu Meclis'te bizim de içinde olduğumuz komisyonda 5199 sayılı Kanun'u çıkardık. O Kanun'un 5'inci ve 6'ıncı maddesinde olay çok açıktı. Bir, sahiplenilmesi gerekiyor hayvanların, yani sahiplendirilmeli. Kimsenin itiraz etmediği... İki, sokak hayvanları, köpekler öncelikli olarak toplanıp bunlar kısırlaştırılıp tekrar toplandıkları yere bırakılması. Üç bakımevlerinin geniş bir şekilde sağlanması, rehabilite edilmesi bu da net bir şekilde o kanunda yerini aldı. Yani aşılama, kısırlaştırma, toplama ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra tekrar geriye yerine bırakılma ve sahiplenme. Çok açıktı kanun. 22 yıllık iktidar bu sorumlulukların hiçbirini yerine getirmedi.

Elbette bir sorun var. Elbette hayvanların insanlara saldırmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Elbette buna dair onlarca örnek de var. Bunlar bizim için üzüntü verici, rahatsız edici ama bütün bu sorunları gidermenin yöntemi hayvan, köpek cinayeti değildir. Bu yasayla köpek cinayeti sağlanacak."

Anka Haber Ajansı