Orhan Sümer: "Adana'da Yerli Halk İle Sığınmacılar Arasında Sosyal Gerilim Artıyor"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, uygulanan yanlış sığınmacı politikası nedeniyle Adana'nın sosyal ve demografik yapısının değiştiğini belirterek “Yerli halk ile sığınmacılar arasında sosyal gerilim artıyor. Gerilim suça dönüşüyor, şehrimizde güvem azalıyor. Her gün çok sayıda adli vaka meydana geliyor" dedi.

(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, uygulanan yanlış sığınmacı politikası nedeniyle Adana'nın sosyal ve demografik yapısının değiştiğini belirterek “Yerli halk ile sığınmacılar arasında sosyal gerilim artıyor. Gerilim suça dönüşüyor, şehrimizde güvem azalıyor. Her gün çok sayıda adli vaka meydana geliyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Adana’dan bazı fotoğraflar paylaşarak mülteci sorununa dikkat çekti. Sümer, şunları söyledi:

"Adana'nın güzelliğini anlatacak yüzlerce örnek verebilirim. Ancak 23 yıllık AKP iktidarının şehrimizde uyguladığı yanlış sığınmacı ve göç politikası nedeniyle şehrimizin görüntüsü değişti. Şehrimizin sadece görüntüsü değil demografik yapısı da değişiyor. Maalesef hayat tarzı, eğitim durumu, gelir durumu, okullardaki öğrenci sayısı, esnaf, iş gücü, sosyal ilişkiler, gündelik alışkanlık baştan aşağı bu durumu etkiliyor. Yerli halk ile sığınmacılar arasında sosyal gerilim artıyor. Gerilim suça dönüşüyor, şehrimizde güven azalıyor. Her gün çok sayıda adli vaka meydana geliyor. Türkiye'de uyuşturucu ve cinayet birinci sırada."

Anka Haber Ajansı