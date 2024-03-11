Orhan Sümer: “Emeklinin İftar Sofrası Kuru Ekmeğe Mahkum Oldu"

Orhan Sümer: “Emeklinin İftar Sofrası Kuru Ekmeğe Mahkum Oldu"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Seçim öncesi, seçimden sonra ekonomiyi şaha kaldıracağız diyen iktidar yetkilileri seçimden sonra daha beter bir tabloya imza attılar. 10 bin lira maaş alan emeklilerimiz bugün markete gidip Ramazan alışverişi yapmak istediklerinde poşetlerini dolduramadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Emeklinin sofrası kuru ekmeğe mahkum oldu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Seçim öncesi, seçimden sonra ekonomiyi şaha kaldıracağız diyen iktidar yetkilileri seçimden sonra daha beter bir tabloya imza attılar. 10 bin lira maaş alan emeklilerimiz bugün markete gidip Ramazan alışverişi yapmak istediklerinde poşetlerini dolduramadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Emeklinin sofrası kuru ekmeğe mahkum oldu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı TBMM gündemin getirdi. Sümer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EMEKLİNİN SOFRASI KURU EKMEĞE MAHKUM OLDU"

“Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Seçim öncesi, seçimden sonra ekonomiyi şaha kaldıracağız diyen iktidar yetkilileri seçimden sonra daha beter bir tabloya imza attılar.

10 bin lira maaş alan emeklilerimiz bugün markete gidip Ramazan alışverişi yapmak istediklerinde poşetlerini dolduramadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Emeklinin sofrası kuru ekmeğe mahkum oldu. Deyim yerindeyse emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak.

"ARTIK VATANDAŞ EVİNE ERZAK ALABİLMEK İÇİN ALYANSINI SATIYOR"

Ramazanların en güzel yanı iftar sofraları kurmak, misafirler ağırlamaktı. Artık millet sadece kendi yağında kavrulmaya çalıştığı için, kimseyi misafir olarak evine davet bile edemiyor. Büyüklerimiz eski Ramazanları anlatırken şevkle, neşeyle anlatırdı. ‘Artık eski Razaman’ın tadı kalmadı’ diye yakınıyorlar.

İktidarın Türkiye’yi getirdiği noktada gerçekten eski Ramazanları arar olduk. Artık vatandaşlar evine erzak alabilmek için parmağındaki alyansı satmak zorunda kalıyorlar. İftar sorması kurmak millete ekstra maliyet yaratıyor.

"İKTİDAR MEMLEKETİ ÖYLE BİR NOKTAYA GETİRDİ Kİ NE BET KALDI NE BEREKET"

Önceden ‘Ramazan bereketiyle gelir’ diye bir söz vardı. Saray iktidarı memleketi öyle bir noktaya getirdi ki ne bet kaldı ne bereket. Cumhurbaşkanı tarafından şifa diye tanıtılan hurmanın 2024 yılı güncel toptan fiyatları 269,00 TL ile 1.470,00 TL aralığında değişiyor. Pastırma artık dar gelirli vatandaş için rüya haline geldi. Tek dilim pastırmanın fiyatı 50 lirayı aşıyor. Kendileri lüks içinde saltanat süren saray sevdalıları, çıkıp iftar sofralarında şükretmenin önemini anlatarak, iktidar partisine oy isteyecek.”

Anka Haber Ajansı

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