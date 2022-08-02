Orman Yangınına Giden İşçiler Ve Afad Personeli Sikorsky İle Taşındı

Orman Yangınına Giden İşçiler Ve Afad Personeli Sikorsky İle Taşındı

TÜRKİYE'nin alan bakamından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda öğlen saatlerinde ormanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin alan bakamından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda öğlen saatlerinde ormanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. İşçiler ve AFAD personeli Sikorsky tipi helikopterle bölgeye nakledildi.

Tunceli'de, 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin alan bakımından en büyük ikinci, fauna ve flora bakımından en zengin birinci milli parkı olan Munzur Vadisi'nin Bedi Yaylası mevkisindeki ormanda öğlen saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Bölgenin sarp ve dağlık olmasından dolayı Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme işçileri ile AFAD personeli, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sikorsky tipi askeri helikopterle yangının çıktığı hakim tepeye indirildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik yaptığı açıklamada "02.08.2022 günü saat 14.00 sıralarında Tunceli il merkezi Bedi yaylası bölgesinde, küçük çapta bir örtü yangını başladığını tespit edilmesi üzerine, bölgeye jandarmamıza ait helikopterle Orman ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Tunceli Valiliği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı, çıkabilecek orman yangınları için vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. (DHA)

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Orman Yangınına Giden İşçiler Ve Afad Personeli Sikorsky İle Taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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