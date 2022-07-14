Orman Yolu Yapımında Eyp Patladı; 13 Yaşındaki Yakup Öldü

Orman Yolu Yapımında Eyp Patladı; 13 Yaşındaki Yakup Öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı. Serçe'nin, taşeron firmanın sahibinin oğlu olduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Orman Yolu Yapımında Eyp Patladı; 13 Yaşındaki Yakup Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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