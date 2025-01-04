Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: “Biz ‘Silkelendikçe’ Yeni Çiçekler Açar, Yeni Meyveler Veririz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Ortahisar İlçe Danışma Kurulu’nda, “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Belediye başkanlarını silkeleyin’ diye talimat verdi. Evet, bizi silkeliyorlar ama bilmedikleri bir şey var; biz ömrü mücadeleyle geçmiş insanlarız. Biz silkelendikçe çiçek açar, yeni meyveler veririz, bunu bilmiyorlar ama öğrenecekler” diye konuştu.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Ortahisar İlçe Danışma Kurulu’nda, “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Belediye başkanlarını silkeleyin’ diye talimat verdi. Evet, bizi silkeliyorlar ama bilmedikleri bir şey var; biz ömrü mücadeleyle geçmiş insanlarız. Biz silkelendikçe çiçek açar, yeni meyveler veririz, bunu bilmiyorlar ama öğrenecekler” diye konuştu.

Başkan Kaya, CHP Ortahisar İl Danışma Kurulu’na katılmak üzere Trabzon’a gelen CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ı makamında ağırladı. Başkan Kaya, Yavuzyılmaz ve beraberindeki heyete, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen CHP Orthisar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na geçildi. Toplantıya, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Çağla Özgür, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, önceki dönem il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda söz alan Başkan Kaya, şunları söyledi:

“Ortahisar Belediyemizin bugüne kadar halka kapanmış bu salonunda sizleri ağırlıyor olmaktan onur duyuyorum. Bugün sizleri eğer bu salonda ağırlayabiliyorsak, bunda hepinizin emeği ve katkısı var. Hep birlikte önemli bir başarı hikayesi yazdık. Üyesinden mahalle temsilcisine, gençlik kollarından kadın kollarına, il yönetiminden ilçe yönetimine, bütün partililerimiz, bu kötü gidişe, bu zulme, bu karanlık günlere ‘dur’ demek isteyen Trabzon halkı, elbirliğiyle Trabzon’da bir başarı hikayesi yazdılar. Emek veren, katkı veren, bu onurlu göreve bizleri layık gören herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum.”

İktidar çevreleri tarafından yerel seçimler öncesinde, CHP’li adayların belediye başkanı seçilmesi durumunda hizmetlerin duracağı, yardımların kesileceğine yönelik propagandalar yapıldığını hatırlatan Başkan Kaya konuşmasını, şöyle sürdürdü:

“İktidarı ve onun yandaşlarını mahcup ettik, sonuna kadar da edeceğiz”

“CHP’li bütün belediye başkanı arkadaşlarım için, bu görevlere seçilmeden önce, hep şu propagandayı yaptılar; ‘CHP belediye yönetimlerine gelirse, sosyal yardımları kesecek, hizmetleri durduracak, halkı mağdur edecek’ diye hikayeler yazdılar. Ama ben ve Türkiye’nin her yerindeki CHP’li arkadaşlarım, seçildikten sonra gecemizi-gündüzümüze kattık, bütün olumsuzluklara rağmen elimizden gelen gayreti gösterdik. Milletimizin derdine derman olmaya çalıştık. Sosyal yardımları artırdık, iktidarı ve onun yandaşlarını mahcup ettik, sonuna kadar da edeceğiz. Hiçbir CHP’li belediye başkanı, sizlerin boynunu öne eğecek bir yanlışa, bir adaletsizliğe, haksızlığa imza atmayacak. 89 tecrübesini yaşamış bir partinin belediye başkanı olarak söylüyorum, milletin gururu olacağız. Bunu sizlerle, çalışma arkadaşlarımızla yapacağız. Kendimize böyle bir misyon çizdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’li belediyeleri silkeleyin” talimatının ömrü mücadele ile geçmiş insanların önünü kesemeyeceğinin altını çizen Başkan Kaya, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Belediye başkanlarını silkeleyin’ diye talimat verdi. Evet, bizi silkeliyorlar ama bilmedikleri bir şey var; biz ömrü mücadeleyle geçmiş insanlarız. Biz silkelendikçe çiçek açar, yeni meyveler veririz, bunu bilmiyorlar ama öğrenecekler. Arkadaşlarımızla birlikte gecemizi-gündüzümüze katarak, kaynaklarımızı kesmelerine rağmen ki kestikleri o kaynaklar Trabzon’un hakkı olan paradır ve kestikleri borç, bizim yapmadığımız, bizden önceki arkadaşların bize bıraktığı mirastır, buna rağmen bizden kaynağında paramızı kesiyorlar. Bizi çalışamaz, hizmet edemez hale getirmek istiyorlar. Kent lokantası açmamızdan, orada fakir fukaranın karnını doyurmamızdan rahatsızlar. Oradan çıkan gencimiz, öğrencimiz, yaşlımız, emeklimiz "Allah sizden razı olsun Başkanım" diyor. Bana diyor, arkadaşlarıma diyor, hepinize diyor. İşte bundan rahatsızlar, bundan huzursuzlar, bundan mutsuzlar. İstiyorlar ki, kent lokantalarımızı kapatalım. İstiyorlar ki çalışanımıza maaş ödeyemeyelim, kreş açmayalım, hizmet edemeyelim. Ama ne yaparsa yapsınlar, bizi bu güzel millete, bu güzel memlekete hizmet etmekten asla geri alamayacaklar.

“Bu ülkenin umudu olan insanlar olarak, güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz”

Biz bir arada olmanın, sıkılı bir yumruk olmanın onuru ve gururuyla milletimize en güzel hizmeti vereceğiz. Kaynaklarımızı yerinde kullanacağız. Kurumsal kapasitemizi arttıracağız. İsrafı, talanı, yalanı memlekette, siyasette bitireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu ülkenin tek umudu, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ona gönül veren sizlersiniz. Rahmetli Genel Başkanımız Deniz Baykal, çok güzel konuşan, çok iyi bir hatipti. Çok değerli tespitleri vardı. Bir konuşmasını hiç unutmam; böyle sizin gibi değerli bir topluğa hitap ederken, ‘Sizlere baktığım zaman Kuvayımilliye’yi görüyorum’ demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben de sizlere baktığım zaman Kuvayı Milliye'yi görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarını görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu devletin değerli insanlarını, gençlerimizi, çocuklarımızı, güzel geleceğini kuran insanları görüyorum. Hepimiz bu kutsal, bu yüce amaca odaklanmış insanlar olarak, kişisel menfaatlerini bir tarafa atmış, tamamen memlekete ve millete hizmete odaklanmış insanlar olarak, el birliğiyle bu ülkenin güzel yarınlarını inşa edeceğiz. Her birimiz olduğumuz yerde bu anlayışla görev yapıyoruz.”

Türkiye’yi, içinde bulunduğu karanlıktan el birliğiyle, dayanışmayla çekip çıkaracaklarını vurgulayan Başkan Kaya sözlerini, şöyle tamamladı:

“Memleketimizi el birliğiyle bu karanlıktan çekip çıkaracağız”

“Biz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünü kendimize kılavuz edinmiş insanlarız. Her birimiz nerede görev yapıyorsak, Cumhuriyet Halk Partili olmanın ahlakıyla, o temiz vicdanıyla, bu görevi en iyi yapmanın gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ben ve arkadaşlarım, Trabzon'da bize gönül veren, destek veren bütün vatandaşlarımızın, börtünün böceğin, karıncanın, sokak hayvanlarının, dezavantajlı grupların, herkesin umudu, gururu, onuru olma mücadelesi ve bilinci içerisinde görevimizi yapmaya gayret edeceğiz. Bu yolculukta, bu mücadelede hepinizin desteği bizler için çok kıymetli. Bizi silkelemeye çalışanlara, bizi çalışamaz hale getirmeye çalışanlara inat, daha güçlü bağlarla birbirine bağlanıp memleketimizi bu karanlıktan çekip çıkaracağız. Biz bu bilinçle Trabzon’da görev yapıyoruz. Hepinizin desteğine, dayanışmasına ihtiyacımız var. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, bu toplantının Trabzon'umuza, memleketimize, milletimize, partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Anka Haber Ajansı