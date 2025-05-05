Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Bu Saldırının Arkasındaki Karanlık Güçler, Bir An Önce Açığa Çıkarılmalı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gezici Halk Market adıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçireceklerini duyurduğu toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, “Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gezici Halk Market adıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçireceklerini duyurduğu toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, “Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, kınamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, Türk siyasetine, demokrasimize, barışa ve halkımızın umuduna yapılmış bir saldırıdır! Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin neferleri olarak ‘Tam Bağımsız ve Aydınlık Türkiye’ mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün gücümüzle Sayın Genel Başkanımızın yanındayız.

Gezici Halk Market uygulamamızı başlatıyoruz. İçini market şeklinde donattığımız bir minibüsümüz var, minibüsün içerisindeki raflarda bir evdeki temel ihtiyaç maddelerinin yer alıyor. Bu minibüs, mahalle muhtarlarımızla yaptığımız işbirlikleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ayağına gidecek. Yardımseverlerle dayanışma halinde olacağımız bu hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımız evinin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde, rencide olmadan alabilecek. Gerçekten zor bir tabloyu yönetmeye uğraşıyoruz. Bu ay İller Bankası’ndan gelecek olan para 46 milyon TL iken maaş ve ikramiye ödememiz 120 milyon TL. Ortada ağır ve yönetmesi zor olan bir tablo var. Bu konu bütün belediyelerin sırtında ağır bir yüktür ve çarkı çevirmek son derece zorlaşmıştır.”

Anka Haber Ajansı