Osman Gökçek'in Türkan Elçi'ye İlişkin Sözleri Tbmm'de Gerilimi Arttırdı....

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’in TBMM Genel Kurulu’nda DEM partinin kürsü işgali sonrasında yaşanan kavgaya dair yaptığı sosyal medya paylaşımı eleştirdi. Gökçek'in, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'ye "PKK terör örgütü değildir" diyen Türkan Elçi'yi aday yaptınız" sözleri Genel Kurul'da gerilimi arttırdı. Gökçek'in sözleri üzerine CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp sırasından kalkarak kürsüye doğru koştu.

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun tümü üzerine görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak, TBMM Genel Kurulu’nda DEM partinin kürsü işgali sonrasında yaşanan kavgaya dair AKP Ankara Miletvekili Osman Gökçek'in sosyal medya paylaşımını eleştirdi. Başarır, “Dün burada kavga çıktı. Tartışılır, birileri gelir arayı bulur ama bu kavga olduktan sonra bir milletvekiliniz, Osman Gökçek, önce yumruklu bir resmini paylaşıp sonra, tüm şehit ve gazi yakınları bana teşekkür ediyor, gibi seviyesiz bir paylaşım yaparsa, işte bu olmaz. Bu olmaz. Buna izin vermeyin. Birisi bu arkadaşa, "Burası Beyaz TV değil" desin. Birisi bu arkadaşı, "Burası babanın twitter sayfası değil" desin. Birisi bu arkadaşa, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi" desin. Meclis kapandıktan sonra burada bulunan arkadaşlarımıza saldırmak olmaz. Bunun sonu yok. Osman Bey burada gelecek, arkanıza geçecek, arkadaşlara yumruk vurdum, diyecek ve bunu paylaştıracak. Yahu Osman, sen şuradaki herhangi bir milletvekilini sokakta görsen 80 metre kaçıyorsun. Klavye kabadayısı. Sosyal medya kabadayısı” dedi.

"Zıp zıp zıplayarak dalgaya alınmış olan bir milletvekili"

Osman Gökçek sataşma olduğu gerekçesiyle söz alarak Başarır'a yanıt verdi. Gökçek, "Türk silahlı ordusuna "satılmış ordu" diyen ve bununla birlikte mahkeme salonlarını eşkiya gibi basan bir adamın bana kalkıp terbiye öğretmesi mümkün değildir. Koridorlarında kendi milletvekili tarafından tokatlanan ben burada bir AK Partili milletvekili olarak kendisini tokatlayan milletvekiline tepki göstermiş biriyim, yani şiddete karşıyım. Tabii ki DEM Partisi'ne karşı olan bu özverili olarak savunma şeklini özellikle seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu PKK terör örgütüne vermiş olduğu desteğin bir diyeti olarak yaptığını düşünmekteyim. Şunu özellikle söyleyeyim ama Kılıçdaroğlu'nu da satıp daha sonra zıp zıp zıplayarak kendi arkadaşları tarafından dalgaya alınmış olan bir milletvekili" diye konuştu.

"Osman sen arsız oldun"

Başarır ise Gökçek'e "arsız" diyerek, "Benim genel başkanım benim görevimi yaptığım yıllarda baban bunları söylediğinde onu paspas yapmıştı bunu unutma. Osman arsız oldu, Osman'a laf kâr etmiyor. Osman sana elimizden geldiği kadar dokunmayacağız çünkü sen arsız oldun" sözleriyle yanıt verdi.

"'PKK terör örgütü değildir" diyen Elçi'yi aday yaptınız"

Osman Gökçek ise, "Ben arsızım siz arlısınız ama PKK unsurunu tüm unsurları sizi desteklerken buna hiç ses çıkartmadınız. Aranızda "PKK terör örgütü değildir" diyen Türkan Elçi'yi aday yaptınız. PKK terör örgütünün desteğini almanıza rağmen ses çıkartmadınız" dedi.

Konuralp kürsüye koştu

Gökçek'in sözleri üzerine CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp sırasından kalkarak kürsüye doğru koştu. Bu sırada Osman Gökçek, Konuralp'e "Gel gel stajyer kabadayı" diyerek bağırdı. Bu arada iktidar ve muhalefet milletvekilleri araya girmeye çalıştı.

Tartışmalar üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Genel Kurul'a ara verdi.

Elçi: "Adımın geçmesinden dolayı esef duydum”

Aranın ardından söz alan CHP'li Türkan Elçi, "Böylesi bir düzeysiz polemikte benim adımın geçmesinden dolayı esef duyduğumu bildirmek isterim. Burada kullanılan dilin, olumsuz dilin toplum üzerindeki menfi etkisinin nasıl olduğunu bilen bir vatandaşım; bunu söylerken vekil olarak söylemiyorum, vatandaş olarak dile getirmek istiyorum. Burada kullanılan dil toplumu

bölüştüren, ayrıştıran, düşmanlaştıran bir dildir. Bu polemiklerden uzak durmamız gerektiğini bilen birisi olarak, bu kadar travmatik bir durumuma rağmen hiçbir zaman ben burada bir arkadaşımın kalbini kırabilecek veya kötü bir manaya gelebilecek bir söz bile sarf etmiş birisi değilimdir; bir yıllık bir zamandan bahsediyorum. Bırakın bir yılı, öncesine gidelim, dokuz yıllık bir travmadan, dokuz yıllık bir cinayetten bahsediyorum" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı