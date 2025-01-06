Osman Gökçek'ten Babasının Dönemindeki Yolsuzluk Sorusuna "Muhatabı Ben Değilim" Yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın talebiyle bırakmak zorunda kalan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, babasıyla ilgili soruya "Muhatabı ben değilim" yanıtını verdi. Meclis'te tabutla geldiği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar dile getiren Ak Parti Ankara Milletvekili Gökçek'e, bugün gazete manşetlerinde yer alan "Melih Gökçek'in 2013’te 98,4 milyon TL ödediği dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı din

(TBMM) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın talebiyle bırakmak zorunda kalan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, babasıyla ilgili soruya "Muhatabı ben değilim" yanıtını verdi. Meclis'te tabutla geldiği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar dile getiren Ak Parti Ankara Milletvekili Gökçek'e, bugün gazete manşetlerinde yer alan "Melih Gökçek'in 2013’te 98,4 milyon TL ödediği dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları 31,8 milyon TL’ye sattığı tespit edildi" haberi soruldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Basın toplantı salonuna tabut, ceset torbaları ve kefen getiren Gökçek, şu ifadelere yer verdi:

"1 milyon 250 bin ceset torbası aldılarsa bu torbalar nerede?"

"6 Şubat depremlerinde Sayın Mansur Yavaş, acil eylem dediğimiz 21B yöntemi ile ihaleye çıktı. Bu ihale, ceset torbası ve kefen alım ihalesiydi. İhaleyi 17 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdiler. İhaleyi alan firma 80 milyona bu ihaleyi aldı. Depremin üzerinden 35 gün gibi bir zaman geçmesine rağmen acaba bunu o bölge içerisindeki hangi vatandaşımıza kullandılar? Ankara'da yıllık 30 bin vatandaşımız hayatını kaybeder. ABB'de yıllık 30 bin kefen satın alır. 2023 yılında ise kefen alınmamış demek ki o kefenleri de bu ihalenin içerisine koymuş. 30 bin kefen Üsküdar Devlet Hastanesi'nin fiyatlarına göre 259 liradan 30 takım kefen takımı almış. Burada 30 bin adet alındı. 30 bin kefen takımı 10 milyon civarında tutuyor. Kalan 70 milyonun nereye harcandığına bakarken ceset torbası alımı yapabilecekleri önümüze geldi. Yine o dönemde bir ceset torbasının maliyeti 57 lira. Bu hesapla 1 milyon 250 bin ceset torbası olması gerekiyor? Bu ceset torbaları nerede? Bu ihalenin içerisinde kaç kefen takımı kaç ceset torbası aldıklarını bilmiyoruz. 21B ihale olduğu için bildirilmiyor. Bu işin iki tarafında da büyük sıkıntı var. Eğer 1 milyon 250 bin ceset torbası aldılarsa bu torbalar nerede?

"Ankapark konusunun muhattabı ben değilim"

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalesi hakkında sorular dile getiren Osman Gökçek'e babasının döneminde yapılan ve hiç kullanılmadan hurdalığa dönüşen Ankapark'ın dinazorları soruldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı. Konunun kendisine sorulması üzerine Gökçek, "Konunun muhattabı ben değilim" yanıtı verdi.

Anka Haber Ajansı