Osman Gürün’den Erdoğan’a Yanıt: “Yatırım Yapacağım Diye Kendimi Parçalıyorum”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet'' sözlerine yanıt verdi. Gürün, “ Ben yatırım yapacağım diye kendimi parçalıyorum. Senden proje bazında para istiyorum, bakın talep ettiğim paranın ancak yüzde 2'sini veriyor. Biz, hukuku çalıştırarak kentimizi yağmalandırmamaya engel olmuşuz” dedi.

ESMA TURAN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "'Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet'" sözlerine yanıt verdi. Gürün, "'Ben yatırım yapacağım diye kendimi parçalıyorum. Senden proje bazında para istiyorum, bakın talep ettiğim paranın ancak yüzde 2'sini veriyor. Biz, hukuku çalıştırarak kentimizi yağmalandırmamaya engel olmuşuz'" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’a kültür, sanat alanında hizmet edecek ve sosyal hayatı zenginleştirecek Milas Kültür Merkezi yapımına başladı. Temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Bıaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla mitinginde "'Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet. Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı” sözlerine yanıt verdi.

Gürün, şunları söyledi:

''Haydan gelenler ve başka bir yerden gelenler bir şeyler söylüyor, "ne deyipdurusunuz siz" diyesimiz geliyor. Diyor ki, "biz yatırımı reddetmişiz." Ben yatırım yapacağım diye kendimi parçalıyorum. Senden proje bazında para istiyorum, bakın talep ettiğim paranın ancak yüzde 2'sini veriyor. İller bankasına 2014'ten beri yatırmış olduğum paranın yüzde 8'ini kredi olarak verdi. Para yatırıyorum, o param kadar bile kredi alamıyorum. Bağış değil, bağış için müracaat ettiğimde bunlarda Avrupa Birliği ve Dünya Bankası olduğu için oran 8 buçuğa çıkıyor. Ama yine de engelleniyoruz. Ne ederseniz edin biz gideceğimiz yolda gideceğiz. Muğla hep beraber bindiğimiz bir gemi. Bu gemide hep birlikte seyahet ediyoruz. Bu geminin kaptanı, "yetivesin gari başka arkadaşlar devam etsin" dedi. Ben Milas, Menteşe, Datça ve Marmaris için de ve Büyükşehir için hepsine iyi yolculuklar diliyorum. Onları makamlarında ziyaret etmek, hayırlı olsun demek, yolunuz açık olsun demek bana büyük bir gurur verecek. Ahmet başkanım ile birlikte biz aynı ilkeler doğrultusunda hukuku çalıştırarak, kentimizi korumaya yağmalandırmamaya, biz ona engel olmuşuz. Beton yığını haline gelmemesi için Ahmet başkanım da aynı doğrultuda gideceğine size söz verdi. İnanın sizlerin desteği ile bu değişim ile birlikte ama zihniyetin, niyetin aynı olduğu becerikli kadrolar ile becerikli başkanlarımızla geleceğe çok daha güzel yürüyeceğiz.''

Anka Haber Ajansı