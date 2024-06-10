Osmaniye'de Chp Merkez İlçe Kadın Kolları'nın Yeni Başkanı İrem Aybüke Çolak Oldu

Osmaniye'de Chp Merkez İlçe Kadın Kolları'nın Yeni Başkanı İrem Aybüke Çolak Oldu

Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi. Seçimlerde İrem Aybüke Çolak 263, mevcut Başkan Çiğdem Yıldız 239 oy alırken 8 geçersiz oy kullanıldı.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi. Seçimlerde İrem Aybüke Çolak 263, mevcut Başkan Çiğdem Yıldız 239 oy alırken 8 geçersiz oy kullanıldı.

Osmaniye'de gerçekleştirilen CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde İrem Aybüke Çolak 263 oy alarak başkanlığı kazanırken, mevcut başkan Çiğdem Yıldız 239 oy aldı. 8 oy geçersiz sayıldı.

Seçim zaferinin ardından konuşan İrem Aybüke Çolak, kendisine destek veren tüm partililere ve üyelere teşekkür etti. Başkan Çolak, "Kazandığım bu zafer sadece benim değil, Osmaniye CHP ailesinin bir zaferidir. Hep birlikte daha güçlü bir CHP için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde parti içi dayanışmayı güçlendirecek ve Osmaniye'de CHP daha etkili çalışacak" dedi.

Anka Haber Ajansı

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