Osmaniye'de, Hurda Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1)

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçedeki Osmaniye-Adana D-400 kara yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasındaki atıkların depolandığı alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle de hurda yığınlarını yangından kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı