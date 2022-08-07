Osmaniye’de Orman Yangını

Osmaniye’de Orman Yangını

OSMANİYE merkeze bağlı Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE merkeze bağlı Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Köydeki ormanda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Yangını 20 dakikada büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangına ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adana Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesine 9 dakika içerisinde intikal ettiklerini belirterek, 20 dakikada kontrol altına aldıklarını bildirdi. (DHA)

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Osmaniye’de Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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