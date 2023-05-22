Osmaniyeli Vatandaş: "Ben Bir Ülkücü Olarak Atatürkçüyüm, Bunlara Oy Yok"

CHP’den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında kentte esnaf ziyareti yaptı. Zorkun yaylasında esnaflık yapan Zafer Ayanoğlu, "Ben bir ülkücü olarak Atatürkçüyüm, bunlara oy yok" dedi.

CHP’den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında kentte esnaf ziyareti yaptı. Zorkun yaylasında esnaflık yapan Zafer Ayanoğlu, "Ben bir ülkücü olarak Atatürkçüyüm, bunlara oy yok" dedi.

CHP’den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkeze bağlı Olukbaşı, Zorkun ve Mitisin yaylalarında seçim çalışması yaptı. Zorkun yaylasında kendilerini Türk Bayrağı ile karşılayan esnaf Zafer Ayanoğlu, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini ifade etti.

Ayanoğlu, "İnşallah dönerler de bu işi bitirirler. Hizbullah’tan öbüründen şundan bundan kurtuluruz. Ben bir ülkücü olarak Atatürkçüyüm, bunlara oy yok. Yeter milletin çektiği. Bunda biter bu sefer" dedi. Kaya ise, "Vallahi çok iyi geldiniz bize var ya tarif edemem. Harikasınız çok iyi geldiniz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı