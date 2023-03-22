Otağ Türk Dünyası Müzik Ve Dans Topluluğu’ndan Meral Akşener'e Nevruz Ziyareti

Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Nevruz dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Kendisine hediye edilen yöresel kıyafeti giyen Akşener, topluluk üyeleriyle birlikte Selanik türküsünü söyledi.

Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Nevruz dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Kendisine hediye edilen yöresel kıyafeti giyen Akşener, topluluk üyeleriyle birlikte Selanik türküsünü söyledi.

Meral Akşener, bugün TBMM’deki grup toplantısı ardından geldiği İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu tarafından karşılandı. Topluluğun kurucu genel sanat yönetmeni Yelmira Şenduran, "21. asrın Tomris'i" diye hitap ettiği Akşener'e, “Türk dünyasının gençleri sizi desteklemeye, Nevruz’unuzu kutlamaya geldi” dedi ve mor cepken ile Kazakistan'ın geleneksel çalgısı dombra hediye etti

Akşener de hediyeler için teşekkür ederek, “Bütün Türk dünyasının Nevruz’u kutlu olsun. Dombranın esas sahibi oldum” diye konuştu. Akşener, Türk dünyasını temsil eden ve yöresel kıyafet giyerek performanslarını sergileyen gençler ile fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun seslendirdiği türküleri dinleyen Akşener, eşlik ettiği Selanik türküsü sırasında duygusal anlar yaşadı.

Anka Haber Ajansı