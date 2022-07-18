Otelde Yangın Çıktı; Aralarında Sanatçıların Da Bulunduğu 23 Kişi Dumandan Etkilendi

Otelde Yangın Çıktı; Aralarında Sanatçıların Da Bulunduğu 23 Kişi Dumandan Etkilendi

ŞANLIURFA'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur'un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)

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Otelde Yangın Çıktı; Aralarında Sanatçıların Da Bulunduğu 23 Kişi Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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