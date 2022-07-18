Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 Madalya Kazandı

Polonya'nın Krakow şehrinde bugün başlayan Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 3 Gümüş ve 2 Bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

ANKARA / (DHA) - Polonya'nın Krakow şehrinde bugün başlayan Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 3 Gümüş ve 2 Bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

Türkiye'nin Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında katıldığı Avrupa Yaz Oyunlarında Türkiye'yi Federasyon Başkanı ve VİRTÜS Avrupa-Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, Kafile Başkanı Sadettin Akçi, yüzme branşında sporcular Ali Şiroğlu, Ahmet Mintaz, Doruk Davran, Mert Aslan, Hikmet Cem Sezgin, Veysi Turan, Seçil Açıkgöz ve Deniz Şevin Şentuna; Para Masa Tenisi branşında ise Ebru Acer, Lara Samsunlu, Sümeyra Türk ve Utku Caberoğlu ile idareciler, teknik kurul üyeleri ve antrenörler temsil ediyor. Para Yüzme branşı ile başlayan Yaz Oyunlarda ilk gün müsabaka sonuçları şöyle;

Mert Aslan: Erkekler 200 Metre Sırtüstü 2,27,79'luk derecesi ile Gümüş Madalya

Deniz Şevin Şentuna: Kadınlar 200 Metre Sırtüstü 3,13,98'lik derecesi ile Gümüş Madalya

Hikmet Cem Sezgin: Erkekler 800 Metre Serbest 9,34,90'lIk derecesi ile Bronz Madalya

Seçil Açıkgöz: Kadınlar 50 Metre Kelebek 33,00'lık derecesi ile Bronz Madalya

Özel Sporcular Erkekler Karışık Bayrak Milli Takımı, Oyunlar tarihinde bir ilki başararak takım halinde ilk gümüş madalyanın sahibi oldu. Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran, Ahmet Mintaz'dan oluşan Karışık Bayrak Türk Milli Takımı, 2.04,04'lük dereceleri ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün Para Yüzme ile başlayan oyunlar, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan müsabakalar ve Kapanış Töreni ile sona erecek.

AYDIN: DOĞRU PLANLAMA VE DOĞRU ÇALIŞMA İLE AŞILAMAYACAK ENGEL YOKTUR

Milli sporcuları göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlayan Başkan Birol Aydın, "VİRTÜS Avrupa ve Dünya Yönetim Kurulu Üyesi olarak biz de oyunları yerinde takip ediyoruz. Artık hem sahada hem de masada varız. Para Yüzme Milli Takımımız ile hedefimiz olan 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına emin adımlar ile ilerliyoruz. İnşallah bu azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Özel Sporcularımız Türkiye'nin parlayan yıldızı olurken, Avrupa ve Dünya'nın ise yükselen yıldızı olmaya devam ediyorlar. Şükürler olsun ki artık her katıldığımız şampiyonadan madalyalar ile dönüyoruz. İmkan verilince, doğru planlama ve doğru çalışma ile aşılamayacak engel yoktur. Avrupa Yaz Oyunların ilk gününde madalya kazanan özel sporcularımızı, teknik kurul üyelerimizi, antrenörlerimizi ve idarecilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Madalya alan otizmli özel sporcularımız bizlerin gururu olmaya devam ediyorlar.

Hiç kuşkusuz ki bu başarıların ve alınan madalyaların arkasında çok çalışma, özel sporcular ailemizin duaları, maddi ve manevi destekler var" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı