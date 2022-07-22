Otizmli Özel Sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 Bronz Madalya Daha Kazandı

Otizmli Özel Sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 Bronz Madalya Daha Kazandı

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında milli sporcu Duruk Davran, erkekler 100 metre kelebek stili II1 kategorisinde 01.03.90 derecesi ile bronz madalya kazanırken; Ali Şiroğlu da erkekler 100 metre kelebek stili II3 kategorisinde 01.10.18...

ANKARA / (DHA) - Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında milli sporcu Duruk Davran, erkekler 100 metre kelebek stili II1 kategorisinde 01.03.90 derecesi ile bronz madalya kazanırken; Ali Şiroğlu da erkekler 100 metre kelebek stili II3 kategorisinde 01.10.18 derecesi ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. 4'üncü günün sonunda, Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu. Polonya'da devam eden Avrupa Yaz Oyunları yarın yapılacak müsabakalar ve kapanış töreni ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

Otizmli Özel Sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 Bronz Madalya Daha Kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Beykent Üniversitesi 3’üncü Kez Avrupa Şampiyonu
Beykent Üniversitesi 3’üncü Kez Avrupa Şampiyonu
Metrobüste Çıkan Yangın Yolcularda Paniğe Neden Oldu
Metrobüste Çıkan Yangın Yolcularda Paniğe Neden Oldu
Eşini Bıçakla Öldüren Koca Tutuklandı
Eşini Bıçakla Öldüren Koca Tutuklandı
Hemzemin Geçitte Tren Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Hemzemin Geçitte Tren Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Pendik'te Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Düştü; 3 Yaralı
Pendik'te Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Düştü; 3 Yaralı
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (4)
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (4)