Otobüse Yetişmeye Çalışırken Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı; Kaza Kamerada

Otobüse Yetişmeye Çalışırken Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı; Kaza Kamerada

DÜZCE'de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan Ali Maradit'e otomobil çarptı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan Ali Maradit'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Maradit ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 19.20 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Durakta beklerken halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali Maradit, bir süre koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritte durarak otomobillerin geçmesini bekleyen Ali Maradit'e, Akçakoca istikametine gitmekte olan Batuhan Aydın idaresindeki 34 JM 6222 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali Maradit ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maradit, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otobüse Yetişmeye Çalışırken Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı; Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Artvin'de korku dolu anlar! Seyir kalindeki otobüs yandı
Artvin'de korku dolu anlar! Seyir kalindeki otobüs yandı
Karşı Şeride Geçen Okul Servisinin Minibüse Çarptığı Kaza Kamerada: 8 Yaralı
Karşı Şeride Geçen Okul Servisinin Minibüse Çarptığı Kaza Kamerada: 8 Yaralı
Hurdacıda Kesilmek İstenen Yangın Söndürme Tüpünün Patlaması Kamerada
Hurdacıda Kesilmek İstenen Yangın Söndürme Tüpünün Patlaması Kamerada
Esenler'de Balkonda Oturan Erhan Kaşa'yı Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Esenler'de Balkonda Oturan Erhan Kaşa'yı Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Elbisesi Kapıya Takılan Kadın, Otobüsün Altında Kalıp Öldü; O Anlar Kamerada
Elbisesi Kapıya Takılan Kadın, Otobüsün Altında Kalıp Öldü; O Anlar Kamerada
Baba- Oğul Cinayetinde Tutuklu 4 Sanığa 37,5'ar Yıl Hapis
Baba- Oğul Cinayetinde Tutuklu 4 Sanığa 37,5'ar Yıl Hapis
Yuva Köyünde Zehirlenme Vakalarıyla İlgili Muhtarın İhmali Araştırılıyor
Yuva Köyünde Zehirlenme Vakalarıyla İlgili Muhtarın İhmali Araştırılıyor