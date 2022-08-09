Otobüsün Yolda Açılan Bagaj Kapağı, Yayaya Çarptı; O Anlar Kamerada

Otobüsün Yolda Açılan Bagaj Kapağı, Yayaya Çarptı; O Anlar Kamerada

BARTIN'da kaldırımdaki H.A. (23), seyir halinde olan halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpmasıyla yaralandı.

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da kaldırımdaki H.A. (23), seyir halinde olan halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına, seyir halindeki özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı. H.A., yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otobüsün Yolda Açılan Bagaj Kapağı, Yayaya Çarptı; O Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yakup, Arkadaşının İş Yerinde Silahla Vurulmuş Olarak Bulundu
Yakup, Arkadaşının İş Yerinde Silahla Vurulmuş Olarak Bulundu
Patrik Bartholomeos'tan İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti
Patrik Bartholomeos'tan İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti
İşe Başladığı Gün Kazada Yaralanan Motorlu Kurye Yaşamını Yitirdi
İşe Başladığı Gün Kazada Yaralanan Motorlu Kurye Yaşamını Yitirdi
Motosikletli Fatih'in Öldüğü Kaza Kamerada
Motosikletli Fatih'in Öldüğü Kaza Kamerada
Yaralı Pelikan Ve Şahin, Tedavi Sonrası Doğaya Salındı
Yaralı Pelikan Ve Şahin, Tedavi Sonrası Doğaya Salındı
Aselsan’a Uluslararası Arenada Ödül
Aselsan’a Uluslararası Arenada Ödül
17 Yaşındaki Sürücünün Engellinin Ölümüne Neden Olduğu Kaza Kamerada
17 Yaşındaki Sürücünün Engellinin Ölümüne Neden Olduğu Kaza Kamerada