Otomobil Baraj Gölüne Devrildi: Astsubay Ve Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Otomobil Baraj Gölüne Devrildi: Astsubay Ve Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobilin baraj gölüne devrildiği kazada Astsubay Alihan Ördek (27) ile yanındaki Burakcan Doğan (24) yaşamını yitirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobilin baraj gölüne devrildiği kazada Astsubay Alihan Ördek (27) ile yanındaki Burakcan Doğan (24) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Göksun'un Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Kırklareli 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Alihan Ördek ile Burakcan Doğan'ın bulunduğu 27 AIK 725 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Adatepe Baraj Gölü'ne devrildi. Kazayı gören mahalle halkı baraj gölüne giderken, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, Burakcan Doğan'ın cenazesini baraj gölünden çıkarırken, Alican Ördek'e ulaşamadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Ördek'i aramaya başladı. Çalışmalar sonunda Ördek'in cansız bedeni, 7 metre derinlikteki araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil Baraj Gölüne Devrildi: Astsubay Ve Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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