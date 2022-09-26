Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı, Hastanede Kurtarılamadı

Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı, Hastanede Kurtarılamadı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İlhan Salihoğlu (54), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İlhan Salihoğlu (54), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönünde giden A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlhan Salihoğlu'na çarptı. Otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kazada Salihoğlu, ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Ş.K. de yaralandı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Salihoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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