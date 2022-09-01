Otomobil Çekiciye Çarptı; Anne Öldü, 3 Çocuğu Yaralandı

Otomobil Çekiciye Çarptı; Anne Öldü, 3 Çocuğu Yaralandı

İZMİR'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 48 YY 625 plakalı çekici kamyonete arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan Neslihan Evirgen'in öldüğünü belirledi. Evirgen'in kazada yaralanan çocuklarından B.E. ve M.U.E. Selçuk Devlet Hastanesi'ne, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evirgen'in cenazesi de morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Otomobil Çekiciye Çarptı; Anne Öldü, 3 Çocuğu Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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