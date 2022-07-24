Otomobil, Duvara Çarptı; Kuzenlerden Kahraman Öldü, Serdar Yaralı

Otomobil, Duvara Çarptı; Kuzenlerden Kahraman Öldü, Serdar Yaralı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde iş yeri duvarına çarpan otomobildeki sürücü Kahraman Yıldırım (18) hayatını kaybetti, kuzeni Serdar Yıldırım (15) ise ağır yaralandı.

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)- ADANA'nın Seyhan ilçesinde iş yeri duvarına çarpan otomobildeki sürücü Kahraman Yıldırım (18) hayatını kaybetti, kuzeni Serdar Yıldırım (15) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Yıldırım (18) idaresindeki 01 AIU 374 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkınca kapalı iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yıldırım ve yanındaki kuzeni Serdar Yıldırım, araçta sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı 2 yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kahraman Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. Serdar Yıldırım'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil, Duvara Çarptı; Kuzenlerden Kahraman Öldü, Serdar Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
Traktörün Saman Yüklü Römorku Devrildi: 2 Yaralı
Traktörün Saman Yüklü Römorku Devrildi: 2 Yaralı
Maltepe’de Piknikçilere Denetim
Maltepe’de Piknikçilere Denetim
Sümeyra, Yolculuk Paylaşımından 2 Dakika Sonra Eşiyle Kazada Öldü
Sümeyra, Yolculuk Paylaşımından 2 Dakika Sonra Eşiyle Kazada Öldü
Rögar Kapağına Kaynak Sırasında Patlama: 2 İşçi Yaralı
Rögar Kapağına Kaynak Sırasında Patlama: 2 İşçi Yaralı
Balkona Konan Yaralı Atmaca Tedaviye Alındı
Balkona Konan Yaralı Atmaca Tedaviye Alındı
Esenyurt'ta 2 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga Kamerada
Esenyurt'ta 2 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga Kamerada