Otomobil İle Bariyere Çarpan Motosikletin Alkollü Sürücüsü Ve Arkadaşı Yaralandı

Otomobil İle Bariyere Çarpan Motosikletin Alkollü Sürücüsü Ve Arkadaşı Yaralandı

KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 43 ACU 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, önce aynı yöndeki otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü M.Y. ile yolcu olarak bulunan A.E.K.'nın tedavileri ambulansta yapıldı. Buradaki kontrolde M.Y.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. (DHA)

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Otomobil İle Bariyere Çarpan Motosikletin Alkollü Sürücüsü Ve Arkadaşı Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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