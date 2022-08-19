Otomobil, İşçi Servis Minibüsüne Çarptı: 17 Yaralı

Otomobil, İşçi Servis Minibüsüne Çarptı: 17 Yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin, işçi servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

Nurettin DOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin, işçi servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivi fabrikasında çalışan işçileri Salihli'den Alaşehir'e götüren M.A.'nın kullandığı 45 J 5047 plakalı servis minibüsüne A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil çarptı. Minibüs şoförü ve 14 yolcu ile diğer araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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