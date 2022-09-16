Otomobil, Kamyon Ve Otobüs Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı

Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, yolcu indiren belediye otobüsünü sollayan otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada, otobüs ile kamyon arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Turan Keser yaralandı. Keser'in yanında bulunan oğulları hatalı olduğunu öne sürdükleri kamyon şoförünü darbetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Sıhhiye-Çubuk hattında çalışan İdris Yücel yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 DU 8312 plakalı EGO otobüsü, yolcu indirmek için durdu. Aynı yönde giden Turan Keser'in kullandığı 06 YGC 01 plakalı otomobil ile Ömer Çayırcı hakimiyetindeki 06 CDF 68 plakalı hafriyat kamyonu, otobüsü sollamak isterken çarpıştı. Otomobil, kamyonla otobüs arasında sıkıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Turan Keser yaralandı. Otomobilde bulunan Keser'in oğulları, kamyon sürücüsünü kusurlu olduğunu öne sürerek darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Polis, kamyon şoförünün darbedilmesiyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı