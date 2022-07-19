Otomobil Karayolundan Geçen Sürüye Çarptı; 19 Koyun Ve 1 Eşeğin Öldüğü Kaza Kamerada

Otomobil Karayolundan Geçen Sürüye Çarptı; 19 Koyun Ve 1 Eşeğin Öldüğü Kaza Kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralanan sürcü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil Karayolundan Geçen Sürüye Çarptı; 19 Koyun Ve 1 Eşeğin Öldüğü Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Çeşme'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Korkuttu (3)
Çeşme'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Korkuttu (3)
Trafik Kazası Sonrasında Sürücülerin Tekme Ve Yumruklu Kavgası Kamerada
Trafik Kazası Sonrasında Sürücülerin Tekme Ve Yumruklu Kavgası Kamerada
Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Konya'da 2 Mahalleye İçerisi Asit Dolu Variller Bırakıldı, 20 Küçükbaş Yaralandı (2)
Konya'da 2 Mahalleye İçerisi Asit Dolu Variller Bırakıldı, 20 Küçükbaş Yaralandı (2)
Aydın'daki Yangında 100 Dönüm Orman Zarar Gördü
Aydın'daki Yangında 100 Dönüm Orman Zarar Gördü
Düden Gölü'ndeki Martı Ölümleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı
Düden Gölü'ndeki Martı Ölümleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı
Anız Yangınında Alevler Bahçesine Sıçrayınca Hortumla Müdahale Etti
Anız Yangınında Alevler Bahçesine Sıçrayınca Hortumla Müdahale Etti