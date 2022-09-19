Otomobil Refüjdeki Korkuluklara Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alperen ERCAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, otomobilin refüjdeki korkuluklara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burakhan İrten idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada sürücü İrten ile yanındaki Saniye Can Çakı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burakhan İrten ile Saniye Can Çakı'nın cansız bedeni ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı