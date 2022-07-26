Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Davut Saddak (62) hayatını kaybetti, Ali Abbas Muhammed (19) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Davut Saddak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Ali Abbas Muhammed ise kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı