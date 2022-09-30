Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 7 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 7 Yaralı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İbrahim EMÜL- Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde meydana geldi. Hacı Hüseyin Torun (38) yönetimindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Torun, otomobildeki eşi Döndü Torun (33) ile çocukları Ramazan (13) Erhan (11), Gülay (9), Duygu (6) ve Alican (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hacı Hüseyin Torun ile oğlu Ramazan Torun, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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