Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Aynı Aileden 3'ü Ağır 5 Yaralı

Serkan ÖZDEMİR/ SOMA(Manisa),(DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi Sevişler Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. E.K.'nin (45) kullandığı 34 CTD 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü E.K. ile yanındaki Y.K. (19), M.K. (21), M.K.(16) ve G.K. (41) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K., M.K. ve Y.K.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı