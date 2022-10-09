Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvar'ında meydana geldi. Bahadır Bahar yönetimindeki 34 ZL 9840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Bahadır Bahar ile Şernaz Bulut, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bursa'da Silahlı Kavga Anı Kamerada; 1 Yaralı
Bursa'da Silahlı Kavga Anı Kamerada; 1 Yaralı
Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı
'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı