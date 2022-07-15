Otomobil Sürücüsü 2 Kadına Çarptıktan Sonra Kaza Yerinden Kaçtı

Otomobil Sürücüsü 2 Kadına Çarptıktan Sonra Kaza Yerinden Kaçtı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetiği otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Birol KARAKILIÇ/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetiği otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza sonra otomobil sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankarı Bulvarı Çubuk girişinde meydana geldi. Ankara'dan Çubuk istikametine seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsü C.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, EGO otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Çevrede bulunanlar çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenerek yerde yatan kadınlara yardım etmeye çalışırken, otomobil sürücüsü C.K. ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Polis, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Otomobil Sürücüsü 2 Kadına Çarptıktan Sonra Kaza Yerinden Kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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